Chipciu şi Stanciu pe primul loc în Belgia

Anderlecht Bruxelles, echipa internationalilor romani Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu, a urcat pe primul loc provizoriu in campionatul belgian dupa victoria de la Charleroi.

“Violetii” au castigat cu 2-0 prin goluri marcate de Teodorczyk in minutul 74 si Acheampong in minutul 85 din pasa primului.

Chipciu a fost titular la Anderlecht si i-a lasat locul in teren lui Stanciu in minutul 89.

Cu acest succes Anderlecht s-a cocotat pe primul loc in Belgia dupa 21 de etape, cu 41 de puncte, si spera ca Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, sa o incurce pe Club Brugge.