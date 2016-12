Concert superb de colinde la Catedrală

Catedrala ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” a găzduit, marți seara, un concert deosebit. Corala preoțească ”Arhanghelii” a Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului şi Sătmarului a susținut un spectacol specific acestei perioade din an.

Cu drag și dăruire, peste 20 de preoți au colindat pentru sutele de credincioși care au umplut catedrala. Părintele Cristian Boloș s-a declarat foarte mulțumit de seara care a fost una cu totul deosebită.

”Azi, de Sfântul Nicolae, după ce am săvârșit Sfânta Liturghie, după ce am botezat o mămică de la Centrul Maternal “Lorena”, după ce am oficiat Vecernia, am avut marea bucurie de a fi gazdele unui concert extraordinar de colinde, susținut de corala preoțească “Arhanghelii” a Episcopiei noastre. Catedrala sătmăreană “Adormirea Maicii Domnului” a fost plină de iubire, lumină și bucurie. Vă mulțumesc tuturor!”, se arată în mesajul părintelui Boloș.

Pentru câteva momente, credincioșii au lăsat deoparte problemele care îi frământă și s-au bucurat de prezența Duhului Sfânt în sufletele lor. Vocile preoților au răsunat în întreaga biserică, făcându-i pe credincioși să simtă prezența divinității în inimile lor. Pe parcursul concertului, pacea și dragostea au dăinuit printre oameni, aprinzând în ei flacăra bunătății și a dragostei față de aproapele lor.

Ioana Simion