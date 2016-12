Concurs interşcolar, în premieră la Satu Mare

Elevii si studentii din judetul Satu Mare sunt invitaţi să participe la o competitie de inot ce va avea loc sâmbătă la Bazinul Select din incinta Complexului Select ,situat in Satu Mare, str. Gellert Sandor nr 2 .

Scopul și obiectivele competiţiei:

– Promovarea inotului ca sport pentru sanatate

– Depistarea copiilor talentati

– Dezvoltarea spiritului competitional si de fair-play

– Motivarea copiilor pentru a practica acest sport

Participanţii:

– competitia se adreseaza elevilor din clasele 0-IV ,V-XII si OPEN pentru studentii facultatilor .Proba va consta in parcurgerea cronometrata a distantei de 25 m clasele 0-IV si 50 m pentru categoriile V-XII si OPEN. Toti participantii vor avea de parcurs in stilul LIBER (craul) si vor fi repartizati pe categorii de varsta.

In data de 08.12 se vor comunica Catedrelor de Sport inscrise tabelele de Start pe categorii de varsta.

Taxa de participare: 10 lei /sportive

Organizare si sistem de desfasurare:

a) Bazin: 25m – 5 culoare , temperatura apei 29o C

b) Cronometrare manuală, serii contracronometru

c) Probe de concurs:

– 25 m in stilul liber pentru clasele 0-IV

– 50 m in stilul liber pentru clasele V-XII si OPEN

e)Ora de start a concursului este 10.00 iar incalzirea pentru concurs 9.30

f) Concurentii trebuie sa aiba adeverinta apt pentru sport

Sistem de premiere:

-locurilor 1-3 pe categorii de varsta se acorda medalie si diploma .

-se acorda premii pentru scolile care sunt clasate pe locurile 1-3 in funcţie de numărul de sportivi şi rezultate timpi la proba craul.