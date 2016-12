Coșmar pe patinoarul de la Snagov

Olimpia a fost cu siguranță revelația turului de campionat din Liga a 2-a. Galben-albaștrii și-au depășit condiția și , neînvinși din etapa a 8-a , au ajuns pe podium. Seria pozitivă însă a fost întreruptă brusc sâmbătă chiar când lumea începuse să viseze frumos, la… promovare.

Olimpia a cedat la un scor ce nu prea lasă loc de comentarii pe terenul ultimei clasate, Metalul Reșița. O echipă din Reșița învinsă în vară cu 5-0 la Satu Mare și care între timp s-a mutat la Snagov.

Ai noștri au dominat prima parte a jocului și și-au creat câteva situații de poartă doar că în minutul 36 la prima ocazie a gazdelor, Skraparas a deschis scorul. Terenul înghețat , aflat la limita regulamentului a incomodat construcția iar jocul Olimpiei a avut de suferit…Peste toate a venit și penalty-ul inventat de arbitru în minutul 58, transformat de Buduroi , și din acel moment nimic nu le-a mai ieșit elevilor lui Andone…Iar ca dezastrul să fie total în minutele de prelungiri, Metalul a mai punctat de două ori prin același Skraparas… O înfrângere greu de digerat mai ales că ea vine în fața unei formații care până acum a strâns doar 10 puncte și care era la un moment dat la un pas de desființare!!!

În ciuda eșecului antrenorul Bogdan Andone nu a avut de făcut reproșuri la adresa jucătorilor.

”Nu am ce să le reproșez băieților. Ei au dus Olimpia pe un loc fruntaș în liga a 2-a iar rezultatele de până acum sunt peste condițiile oferite la Satu Mare, atât de pregătire cât și financiare. În plus a fost și terenul înghețat și arbitrajul potrivnic ” a comentat Bogdan Andone care e supărat în continuare pe cei de la Federație că nu au oprit campionatul după ultima etapă din tur. ” Cui convine oare că jucăm în astfel de condiții și fără spectatori. Mai pot apărea Doamne păzește și accidentările”, a punctat tehnicianul Olimpiei.

De partea cealaltă tehnicianul Mihai Stoica a declarat la Radio Sport Total că nu se aștepta la o victorie atât de categorică. „A fost o victorie chiar mai categorica decat ne-am asteptat si noi. Am intalnit o echipa puternica, dar care nu a putut sa isi faca jocul din cauza modului in care am pregatit noi jocul. Am avut si sansa recunosc. Impracticabil e foarte mult spus (n.r. terenul de la Snagov). A fost inghetat, a mai disparut iarba, dar am pus si noi cat am putut, l-am mai indreptat.Trebuie sa gasim la infrangeri niste explicatii sau scuze. Eu consider ca s-a jucat meciul in aceleasi conditii pentru ambele echipe.

Am avut echipa aproape completa, nu stiu ce se va intampla. Nu este o comunitate cu bani multi, patronul cauta solutii in continuare. Activitatea echipei va continua.” a spus tehnicianul ultimei clasate din Liga a 2-a.

Olimpia va juca etapa viitoare, sâmbătă la ora 11 , acasă cu CS Mioveni într-un meci ce va fi transmis de Dolce sport și Digisport.

Metalul: Kololo – Dănănae, Rz. Petre, Ghinga (cpt.), Bg. Stancu, Cr. Dima, Pădureţu, Jamali, Skraparas, Buduroi, F. Paraschiv

Rezerve: Raiu – M. Ciobanu, R. Chira, Selishta, Dr. Matei, Bortoneanu, Tassin

Antrenor: Mihai Stoica

Olimpia: Anca-Trip – R. Rus, Heil, Iuhas (cpt.), Onicaş, Krausz, Ciul, Fl. Mureşan, V. Pop, Luduşan, D. Muntean

Rezerve: Şuta – Kanaloş, Erdei, Bura, Tudoran, Feier, Cocian

Antrenor: Bogdan Andone

Rezultatele etapei a 20-a

Mioveni – Juventus 1-0

Reşiţa – Olimpia 4-0

Brăila – Călăraşi 2-1

Foresta – Tărlungeni 4-1

Rm. Vâlcea – UTA 0-1

Clinceni – Luc. Oradea 1-3

Braşov – Sepsi 1-1

Chindia Târgovişte – ASU Politehnica Timişoara 2-0

Clasament

1.Juventus Bucureşti 42

2.FC Braşov 38

3.UTA Bătrâna Doamnă 36

4.Sepsi Sfântu Gheorghe 35

5.Olimpia Satu Mare 34

6.CS Mioveni 34

7.Chindia Târgovişte 29

8.Foresta Suceava 26

9.Luceafărul Oradea 25

10.CS Afumaţi 24

11.Dacia Unirea Brăila 23

12.FC Clinceni 21

13.Dunărea Călăraşi 20

14.CSM Râmnicu Vâlcea 18

15.ASU Poli Timişoara 16

16.Unirea Tărlungeni 11

17.CS Baloteşti 10

18.Metalul Reşiţa 10