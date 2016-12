Cota de impozitare, redusă până la 0,7% la Satu Mare

Consiliul Local Satu Mare a decis, în cadrul ședinței de ieri, reducerea cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice de la 1,3% la 0,7%, chiar dacă sătmărenii și-ar fi dorit mai mult. Tot în cadrul ședinței de ieri, consilierii Marcela Papici (ALDE) și Masculic Csaba (UDMR) și-au dat demisia.

PSD a cerut 0,4% cotă de impozitare

Cu toate că în dezbaterea publică privind reducerea cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice s-a solicitat reducerea cotei de impozitare de la 1,3%, în prezent, la 0,2-0,4%, Consiliul Local Satu Mare a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, reducerea acesteia până la 0,7%, așa cum, de altfel, a fost anunțată și inițial.

Consilierii PSD Adrian Micle și Ciprian Crăciun au propus ca această cotă de impozitare să fie de doar 0,4%, afirmând că în felul acesta rata de colectare va fi mai mare și că oferă mai multe șanse de dezvoltare municipiului Satu Mare. De asemenea, și Marcela Papici (ALDE) a arătat că ar fi de acord cu o reducere mai substanțială, cea propusă de colegii de la PSD, a cotei de impozitare. Consilierii UDMR au afirmat că reducerea la 0,7% a acestei cote este sustenabilă de Primăria Satu Mare și că, dacă va fi cazul, în primăvară, se mai poate propune încă o reducere. Propunerea consilierilor PSD a căzut cu 12 voturi împotrivă și șapte pentru, astfel că a rămas 0,7%. Această nouă cotă va fi pusă în aplicare începând de la 1 ianuarie 2017. În schimb, celalalte impozite, taxe, chiar și amenzile, rămân neschimbate pentru anul viitor.

Demisii pentru incompatibilitate

Tot în cadrul ședinței Consiliului Local de ieri, doi consilieri sătmăreni și-au dat demisia. Dacă Masculic Csaba (UDMR) a demisionat pentru că a promovat concursul de administrator public al municipiului Satu Mare și că începând din 19 decembrie va ocupa această funcție, Marcela Papici a demisionat deoarece, potrivit Legii Sănătății, funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Satu Mare, aceasta alegând ultima funcție.

”Începând cu momentul imediat următor al acestei ședințe mă voi retrage prin demisie din funcția de consilier local dat fiind o modificare care a apărut la Legea 95/2006 Legea Sănătății, cu privire la incompatibilități. Am ales să-mi duc mandatul de manager la Spital pentru că acesta este incompatibil cu statutul de consilier local. Voi fi înlocuită din partea grupului ALDE de colegul următor pe listă, Mihai Huzău, iar eu mă retrag”, și-a explicat Marcela Papici demisia. ”Demisionez din Consiliul Local având în vedere că am promovat examenul de administrator public și începând din data de 19 decembrie mă voi ocupa de acest lucru. Vreau să mulțumesc colegilor din Consiliu cu care, timp de aproape 9 ani, am lucrat împreună, la bine și la rău, îmi cer scuze celor pe care i-am atacat sau cu care am intrat în contre în cadrul ședințelor. Dintr-o persoană care până acum am atacat executivul și tot am pus întrebări, roata se schimbă, și probabil din ședința viitoare eu o să fiu întrebat de anumite chestiuni. Promit că voi răspunde după ce mă voi documenta și nu voi lansa niște fumigene de dragul de a răspunde”, a arătat Masculic Csaba. Acesta va fi înlocuit în Consiliul Local de Zazula Bela. Colegii din Consiliul Local ai celor doi, Radu Roca, de la PSD, și Adrian Albu, de la PNL, au mulțumit celor doi pentru activitate și le-au urat mult succes în ceea ce vor intreprinde în continuare. La final, Marcela Papici a mai arătat că va veni des la ședințele de Consiliu Local și a ”amenințat” că este foarte posibil să se transforme într-o ”doamnă Solomayer”, făcând aluzie la sătmăreanul Augustin Solomayer care aproape la fiecare ședință are câte o petiție. Din Consiliul Local Satu Mare va fi nevoit să demisioneze și consilierul UDMR, Magyar Lorand, care a obținut un mandat de deputat după alegerile parlamentare din data de 11 decembrie.

Cristian Stan