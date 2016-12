“De ce România înainte”

România se află în faţa unor alegeri de care depinde viitorul fiecărui cetăţean al ei şi soarta ţării în următorii ani. Ne aflăm în plină campanie electorală, cu multă demagogie şi perdele de fum din partea celor care vor să-i amăgească pe români cu promisiuni lipsite de fundament.

În faţa acestui val de populism şi minciună, Partidul Naţional Liberal le propune românilor realismul, competenţa, integritatea, normalitatea. Doar aşa, România va merge înainte, spre dezvoltare şi către un nivel de trai similar cu acela al partenerilor occidentali.

Am respectat voinţa românilor: liste de candidaturi înnoite şi curate

Partidul Naţional Liberal are o istorie de peste 140 de ani, frământată, marcată de realizări glorioase, de politicieni remarcabili în momentele de cumpănă, de lideri care au ştiut să înveţe din eşecuri.

După 1989, ne-am străduit să ne ridicăm la înălţimea istoriei noastre şi a aşteptărilor românilor. Am avut realizări şi nereuşite, victorii şi înfrângeri, dar întotdeauna am fost de partea bună a lucrurilor: am contribuit major la modernizarea României şi la drumul ei spre Vest.

Suntem conştienţi că nu am fost întotdeauna la înălţimea aşteptărilor românilor, că am fost şi noi parte a criticilor privind clasa politică. Nu suntem adepţii ideii că ”toţi sunt o apă şi-un pământ” şi ştim că majoritatea românilor fac distincţie între partide care au avut şi au voinţa de a lucra în folosul oamenilor şi partide care şi-au văzut doar de interesele înguste.

PNL este partidul care a păstrat tot timpul legăturile cu românii, le-a receptat şi înţeles nemulţumirile şi problemele. Tocmai de aceea am primit criticile într-un mod constructiv şi am tratat cu seriozitate aşteptarea românilor la o clasă politică cinstită şi competentă.

Astfel, am ajuns astăzi, în prag de alegeri parlamentare, ca listele PNL să fie alcătuite din oameni oneşti şi ambiţioşi, dintre care 60% sunt tineri dornici să schimbe în bine modul în care se face politică în România. Pe listele PNL sunt 100 de oameni noi, competenţi, integri, nepătaţi de corupţie (Leon Dănăilă, Florin Cîţu, Hildegard Brandl, Pavel Popescu). Această imagine o veţi regăsi în toate judeţele la nivelul organizaţiilor PNL. Peste tot, înnoirea este împletită cu experienţa politicienilor cu realizări în mandatele de parlamentari, iar la bază stă competenţa.

Schimbarea începută ne dă posibilitatea de a ne prezenta drepţi şi curaţi în faţa oamenilor. Propunerea lui Dacian Cioloş ca prim-ministru din partea PNL este în linie cu schimbările începute la nivelul partidului. Ne dorim, în continuare, în fruntea Guvernului, un om cinstit, competent şi orientat către oameni şi nevoile lor. Este pasul firesc pe care îl facem după ce oamenii au decis în 2014 să aleagă normalitatea, decenţa şi seriozitatea în persoana actualului preşedinte Klaus Iohannis.

Alegeri pentru un Parlament reformat

Recent, PNL a promovat cel mai curajos şi modern proiect de reformă a Parlamentului de la căderea regimului comunist în România. Dorim un Parlament care să recâştige încrederea opiniei publice şi prestigiul de instituţie fundamentală a democraţiei.

Proiectul nostru vizează îmbunătăţirea şi transparentizarea activităţii parlamentare, astfel încât acţiunile şi votul aleşilor să fie cunoscute de cetăţeni.

PNL este singura forţă politică parlamentară care are voinţa de a reforma Legislativul, deoarece a probat că este partidul din actualul Parlament care s-a manifestat constant pentru modernizarea ţării după standarde occidentale şi pentru statul de drept.

Obiectivul reformei parlamentare propusă de PNL este acela de a corecta haosul legislativ şi carenţele în procesul de legiferare, cu care se confruntă zi de zi fiecare cetăţean. Avem nevoie de legi bine făcute, şi nu cârpite. Avem nevoie de legi care să ajute cetăţenii şi să nu le facă viaţa un calvar. Legi prost făcute înseamnă birocraţie sufocantă şi, prin urmare, înseamnă corupţie.

Un Parlament care dă legi bine făcute şi utile societăţii este un Parlament cu adevărat puternic.

Reforma propusă de PNL are şi scopul de a nu-i mai aşeza pe cei care fac legile deasupra legilor. Parlamentarii PNL au votat de fiecare dată în favoarea cererilor justiţiei de încuviinţare a cercetării parlamentarilor suspectaţi că au încălcat legea. PNL a respectat de fiecare dată principiul constituţional privind egalitatea tuturor românilor în faţa legii şi nu s-a prevalat de pretinse imunităţi. PNL a respectat şi a promovat de fiecare dată principiul democratic al separaţiei justiţiei faţă de politic. A înţeles ce alţii n-au vrut să înţeleagă: vinovăţia sau nevinovăţia este decisă de judecători.

România merge înainte doar cu o justiţie independentă care luptă împotriva corupţiei, iar PNL a demostrat că este singurul partid parlamentar care susţine constant şi credibil statul de drept, justiţia egală pentru toţi.

PNL a oferit modelul administraţiilor locale de succes. Va da şi un guvern performant.

Avem numeroase exemple de localităţi mari şi mici, conduse de edili liberali, care arată ca în Vest: Sibiul, condus şi modernizat timp de peste 14 ani de Klaus Iohannis, Oradea, Aradul, Clujul, Timişoara şi atâtea alte comunităţi.

Modelele de succes oferite de administraţiile locale liberale demonstrează că singura cale pentru prosperitate şi civilizaţie la niveluri apropiate de Occident este dezvoltarea, şi nu populismul.

Niciun primar liberal care conduce azi localităţi înfloritoare nu a făcut promisiuni fără acoperire şi nici pomeni electorale. Au ştiut, în schimb, să utilizeze cu eficienţă fonduri europene, să pună în valoare patrimoniul şi tradiţiile locale, să sprijine micii întreprinzători.

Peste tot unde PNL a guvernat local cu succes au fost create locuri de muncă şi şomajul a fost redus considerabil. Succesul administraţiilor locale liberale este o bază solidă şi un argument-forte pentru reuşita viitoarei guvernări PNL/Cioloş.

Ce înseamnă ”România Înainte”

PNL îşi propune o guvernare care să ducă România înainte, către integrarea deplină şi cu succes în Uniunea Europeană.

”România Înainte” înseamnă valorificarea tuturor avantajelor aderării României la comunitatea statelor occidentale (nivel de trai, de dezvoltare şi civilizaţie)

”România Înainte” înseamnă, deopotrivă, o sinteză pragmatică între valorile tradiţiei (istorice, culturale, morale) şi modernizarea occidentală. PNL este singurul partid capabil să realizeze această sinteză la nivelul secolului 21 pentru că este un partid istoric, cu contribuţii decisive în modernizarea României, cât şi cea mai pro-occidentală forţă politică de la căderea comunismului, în România.

”România Înainte” mai înseamnă statul pus în slujba cetăţeanului şi curmarea abuzurilor şi a privilegilor de orice fel. Înseamnă sprijinirea capitalului românesc, a întreprinzătorilor mici şi mijlocii de la sate şi oraşe. Înseamnă locuri de muncă prin investiţii şi prin valorificarea muncii, nu pomeni electorale. Înseamnă stoparea degradării valorilor morale şi culturale printr-o educaţie racordată la marile valori universale, europene şi naţionale, domnia legii şi egalitatate în faţa ei, grija faţă de cei aflaţi în nevoi, restabilirea încrederii oamenilor în politică. Înseamnă, obligatoriu, un sistem de educaţie şi de sănătate adus la standardele europene.