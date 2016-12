Deranjații din sistem își întind mrejele…

Se pare că atunci când ai conştiinţă civică şi spui lucrurilor pe nume, chiar dacă asta ar putea să deranjeze un întreg sistem, poate să-ţi aducă multe neplăceri. A simţit-o pe propria piele medicul stomatolog CălinCulcean, cel care a postat cu ceva zile în urmă, pe facebook, un filmuleţ care prezenta o ambulanţă ce transporta un brad de Crăciun şi care mai apoi a ajuns viral şi breaking news la toate posturile de ştiri din România. După acel episod a primit tot felul de ameninţări şi a fost acuzat că se victimizează cu toate că tot ce dorea el era să prezinte unele derapaje din sistemul medical de urgență.De pe pagina lui de facebook aflăm că după acea postare, amenințările au încetat. Se pare că indivizii s-au regrupat, iar acum încearcă să îl reducă la tăcere printr-o altă formă: șantajul. Se dorește discreditarea lui sub orice formă.

“Am fost contactat de 2 zile de Adriana Stan care s-a prezentat ca fiind medic în New York și brusc interesată de persoana mea. Dacă vă uitați la poza din profil, este clar că orice bărbat ar fi măgulit de atenția unei domnișoare atât de atrăgătoare. Discuția era împinsă de domnișoară înspre ideea de sex, invitându-mă să facem schimb de poze, să facem dragoste virtual sau să o însoțesc la duș (virtual bineînțeles, ea fiind cică în New York). Refuzul meu nu a făcut-o să abandoneze încercările și discuția a continuat până în momentul în care am găsit cine este cu adevărat în pozele din profilul Adrianei Stan. Este vorba despre un manechin cunoscut pe numele de Therese Fischer. Când a sesizat că am întrebat dacă răspunde la acest nume, mi-a blocat accesul la profilul ei. Am apucat însă să fac instantanee de pe pagina respectivă.

Înainte de a avea blocat accesul la pagina Adrianei Stan am sesizat o mulțime de prieteni de la Serviciul de Ambulanță și SMURD. Nu aș fi crezut posibil ca cei lezați de acest filmuleț cu bradul din ambulanță să recurgă la astfel de mojicii reprobabile.

În final, el are și un mesaj pentru cercul de interese din spatele ”Adrianei Stan”.

”Sper să înțelegeți că scopul meu nu este denigrarea. Scopul meu este TREZIREA la realitate! Nu e greu de priceput că noi întreținem starea actuală, suntem copărtași la perpetuarea acestui mod de funcționare bolnav! Am tot repetat o vorbă plină de înțelepciune: fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”, a mai scris dr. Călin Culcean.