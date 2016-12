Echipe de voluntari ar putea ajuta activitatea UPU și SMURD

Este foarte posibil ca echipe de voluntari să ajute la activitatea Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean Satu Mare, precum și la activitatea SMURD.

La propunerea medicului Diana Coloji, medicul stomatolog Călin Culcean are un plan în acest sens. ”Zilele trecute, dr. Coloji Diana mi-a propus să organizez echipa de voluntari pentru UPU-SMURD Satu Mare. Am salutat ideea și azi (adică joi) am trimis un mail conducerii UPU pentru a cere informatii in aceasta privinta. Cum considerati ideea?”, este mesajul transmis pe contul său de facebook de Călin Culcean.

În e-mailul transmis de Călin Culcean conducerii UPU prin care cere informații despre organizarea echipelor de voluntari și întreabă dacă sunt necesare cursuri de formare profesională sau examene pentru voluntari.

”Voluntarii care doresc aceste informații sunt din diferite categorii profesionale (medici, asistente medicale, profesori, ingineri, șomeri etc). Vă rugăm să țineți cont în răspunsul dvs de acest fapt și să structurați criteriile pe categorii profesionale dacă este cazul. Dacă sunt necesare pregătiri în prealabil (cursuri de formare, de informare sau/și examene) vă rugăm să ne intermediați sau măcar să ne informați în legătură cu acestea. Dorim să știm și necesarul de voluntari din cadrul serviciului de urgență SM pentru a acoperi o parte din lipsa acută de cadre cu care am auzit că vă confruntați”, se mai arată în scrisoarea adresată de Călin Culcean conducerii UPU Satu Mare.

Medicul Diana Coloji afirmă că este nevoie de voluntari atât la UPU cât și la SMURD, iar gărzile la UPU, SJU și SMURD se pot face alternativ în funcție de numărul de voluntari care se înscriu și de program.