Elevii lui Nastai termină anul pe primul loc

Sambata s-a terminat si Liga 1 (LIGA ELITELOR ) la juniorii U19 iar liderul seriei, LPS Satu Mare, a jucat acasa cu Centrul de Excelenta de la Targu Mures . Partida s-a dovedit a fi una extrem de dificilă pentru elevii lui Nastai. Aceștia au acuzat o stare de oboseală după un sezon solicitant și s-au impus extrem de greu cu 2-1.

”Ma asteptam sa fie un joc greu deoarece suprafata de joc nu a fost una propice fotbalului si miercuri am jucat in Cupa Romaniei la Timisoara un joc in care implicarea baietilor a fost una mare la care se adauga si deplasarea de 600 de km. ” a spus antrenorul Dacian Nastai.

Dupa o repriza echilibrata in care la 0-0 Szekely a ratat nepermis, oaspeții au intrat în avantaj la vestiare, 0-1.

In repriza a doua la 0-0 Onea este faultat in careu doar că Sergiu Ciocan rateaza de la 11m.

LPS-ul atacă cu toate liniile și până la urmă Szekely egalează în minutul 72. Apoi în minutul 80 golul lui Ciocan e anulat de central și când nimeni nu se mai aștepta, în minutul 90, Micaș a inventat o pasă în adâncime pentru Ciocan , acesta a trimis în fața porții de unde Nagy Mate a împins mingea în plasă: 2-1 și juniorii LPS-ului iau toate punctele și termină anul pe primul loc.

De remarcat că la meci a fost prezentă toată catedra de fotbal de la LPS, precum și președintele AJF-ului sătmărean, Ștefan Szilagyi.

LPS SATU MARE- Moroz-Silaghi (Forgacs), Oltean, Catuna, Parnau, Nagy(Hajer), Micas, Cubas, Onea(Coți), Szekely(Topan), Ciocan (Rusu) Jucătorul meciului: Szekely.