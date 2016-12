Evanescence concertează la Bucureşti pe 29 iunie 2017

Trupa Evanescence va cânta la Bucureşti la Arenele Romane pe 29 iunie de la ora 20:00, în cadrul festivalului Metalhead Meeting.

Evanescence, una dintre cele mai iubite şi apreciate trupe rock americane, se află din nou într-o formulă magică în care vocea celebrei cântăreţe Amy Lee înnobilează piesele care au consacrat trupa şi care au rămas nemuritoare pe buzele fanilor din întreaga lume. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări şi premii internaţionale, printre care două Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa “Bring Me To Life”, la categoriile “Best New Artist” şi “Best Hard Rock Performance”.

Muzica formaţiei Evanescence poartă o paletă întreagă de influenţe şi a fost încadrată de către critici în diverse categorii, de la rock, nu metal şi gothic, la industrial, progressive sau hard rock. Cu valenţe sofisticate şi o atenţie deosebită pentru detalii, Evanescence au reuşit să ofere publicului piese fascinante care au trecut deja de proba timpului.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi în reţeaua fizică de 1800 de puncte www.iabilet.ro/reţea (în Magazinul Muzica, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Agenţiile Perfect Tour, standul de bilete de la Metrou Unirii 1 (lângă casa de bilete Metrorex), Magazinele Uman şi IQ BOX, reţeaua de magazine Say – partener Orange, pe terminalele self-service ZebraPay din toată ţară, la Hard Rock Cafe precum şi în ziua concertului la intrare, dar şi pe aplicaţiile de IOS şi Android iaBilet.

Biletele au următoarele preţuri: earlybird: 250 Lei categoria A, 170 Lei categoria B, 140 Lei categoria C până pe 1 februarie; presale: 300 Lei categoria A, 200 Lei categoria B, 170 Lei categoria C până pe 29 iunie; în ziua concertului biletele la categoria C vor costă 200 de lei, cele la categoriile A şi B urmând mai mult că sigur să fie sold out.

Se găsesc la vânzare şi pachete speciale VIP Meet & Greet care conţin: bilet categoria B în faţa scenei, poză cu trupa, o cutie inscripţionată, un afiş cu autograf, un badge VIP laminat. Acestea sunt vândute direct de managementul artistului prin iabilet.ro şi costă 850 de lei. Numărul lor este limitat la 40 de bucăţi.