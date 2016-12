Eveniment / Ioana Borodi, jucătoarea anului la Juniorul

Juniorul Satu Mare a organizat ieri o mica festivitate de final de an pentru a –şi răsplăti grupele care au obţinut performanţe.

Preşedintele clubului şi cel care coordonează activitatea echipelor, prof. Dacian Nastai, a făcut o prezentare a realizărilor din acest an:

“ Suntem singurul club cu exclusivitate de copii si juniori din orasul Satu Mare, care, in anul competitional 2015/2016, am participat la toate competitiile oficiale organizate atat de FRF cat si de AJF:

– Federatia Romana de Fotbal (Interliga),

– Asociatia Judeteana de Fotbal (juniori C, D, E, Memorialul Ola si Ene).

– Liga 1 feminin .

Avem deosebita placere de a lucra cu 129 de baieti și 18 fete, impartiti pe 10 categorii de varste, cei mai mari fiind jucatori nascuti în 2002 și cei mai mici fiind din 2011.

Am efecutat un numar de 1086 antrenamente si 198 jocuri de pregatire si verificare.

Antrenorii care formeaza staff-ul sunt: Donca Ioan, Deac Florin, Szauftman Ferenc Attila, Domuta Calin, Liviu Ivasuc si Dacian Nastai.

Am castigat titlurile judetene la Juniori E, antrenor Donca Ioan si la Memorialul Gh. Ola, jucatori nascuti 2007 si mai tineri. La Juniorii D, am ocupat locul II – editia 2015/2016. La zona desfasurata la Cluj, echipa de Juniori D, a ocupat locul III iar la zona de la Memorialul Gh. Ola, desfasurata la Zalau, am terminat tot pe locul III.” a spus Nastai.

La finalul anului, jucatorii de la fiecare generatie, au votat cel mai bun jucator. La 2009 – Barna Tamas, la 2008 – Cireap Ianis Cristian, la 2007 – Dod Tudor, la 2006 – Buhai Denis, la 2005 – Pop Nandi, la 2004 – Apai Raul, la 2003 – Bonta Paul, la 2002 – Rajnai Mate. La fotbal feminin – Ioana Borodi.

Jucatoarea anului la Clubul Juniorul este Ioana Borodi, jucatoare convocata si la lotul national under 18.