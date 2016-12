Fenomenul ”Donald Trump” – buturuga mică ce poate răsturna carul mare

… și ”catastrofa” s-a întâmplat: Donald Trump devenit noul Președinte ales al ”imperiului” care se consideră cea mai atotputernică forță a lumii, S.U.A. a stors lacrimi de leșin democraților americani și nu numai, ”mai marii din spatele ușilor închise” dând dispoziții prețioase de renumărare a voturilor, în speranța anestezierii unei agonii neacceptate și într-o altă încercare de manipulare a opiniei publice de montare a poporului american împotriva președintelui nou ales. ”Vai, dar nu-i frumos din partea lor” – ar zice Gâgă. Nu-i frumos, da-i sănătos; mai ales că în joc se află soarta unei întregi strategii politico-economice și militare mondiale, care a adus până acum sute de miliarde de dolari în buzunarele statului american, zicala romană ”divide et impera” găsindu-și aplicații ”prețioase” și teritorii noi câștigate de Big Brotherul american. Faptul că treaba este foarte serioasă pentru marii lideri politici ai lumii, o arată și noua strategie a Agenţiei Centrale de Informaţii din S.U.A. (C.I.A.) care a stabilit că Rusia a intervenit în alegerile din acest an pentru a-l ajuta pe Donald Trump să obţină şefia Casei Albe, lucru declarat de un oficial de rang înalt din S.U.A. citat de Reuters. ”Păi cum? Ce treabă au rușii cu Trump?” El personal nu are … pentru că este republican și vrea să-și conducă liniștit țara, fără intervenții din partea anumitor cercuri de interese economico-financiare. Problema este că președintele nou ales nu este dispus să se lase manipulat într-o politică de expansiune mondială în care Statele Unite să joace rolul de ”salvator al omenirii” și atunci … ”hai să-i agățăm de grumaz o găselniță credibilă și desigur condamnabilă din partea Comunității Internaționale, care să-l convingă ori să se dea pe brazda noastră, ori …” Trecând oceanul în bătrâna Europă, nu putem să nu observăm că de la Brexit încoace, însăși Uniunea Europeană riscă să se rupă în diferite zone de influențe, realitate care-i obligă pe cei cu mulți bani, puțini dar influenți … din spatele ușilor închise, să regândească noi strategii de conducerii a lumii. Nu de alta, dar însuși rezultatul Alegerilor Parlamentare din România îi obligă pe respectivii ”domni de sus” să renunțe la caviarul negru de la șampanie și să-și regândească identitatea pământeană, mândră ( cum ar zice ardeleanul ), dar trecătoare.

Valeriu Ioan