Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă la Negrești – Oaș

Întreaga viaţă a omului a fost şi este marcată de datini, obiceiuri, rituri și ritualuri, chiar dacă în forme mai mult sau mai puţin schimbate. Riturile şi ritualurile pot fi analizate ca elemente ale unui întreg sistem care pune în relație omul cu colectivitatea din care face parte. Astfel, obiceiurile ne apar ca fapte de cultură, fiind forme de participare la viaţa culturală a comunităţii, asigurând continuitatea socială. Pentru păstrarea şi valorificarea într-o formă optimă a obiceiurilor de iarnă din Ţara Oaşului, de Crăciun, la Negrești-Oaș se organizează un festival-concurs, ajuns acum la a XIX-a ediție. Prin organizarea acestui festival, organizatorii şi-au propus să crească gradul de implicare al copiilor/ tinerilor, şi nu numai, în activităţi privind păstrarea şi conservarea tradiţiei populare şi, totodată, să încerce o promovare „altfel” a acestor tradiții, a potențialului turistic al zonei, contribuind astfel şi la creşterea atractivității turistice.

Detalii despre acest festival au oferit ieri, în cadrul unei conferințe de presă, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, viceprimarul Constantin Fanea, precum și directorul Casei orăşenești de cultură Negrești-Oaș, Natalia Lazăr. La edițiile anterioare ale festivalului (18 la număr) au participat diferite grupuri de colindători din județele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Suceava sau Bistrița-Năsăud, precum şi din Ucraina, Ungaria și Republica Moldova. Evenimentul debutează de regulă cu parada colindătorilor, în centrul oraşului Negreşti-Oaş, fiecare grup prezentându-şi ținuta tradiţională şi colindul străbun. În fiecare an, festivalul are elemente noi, iar grupurile şi ansamblurile folclorice participante încântă sufletul privitorului, deschizând parcă lada de zestre în care se mai păstrează portul popular, muzica tradiţională, graiul străbun. S-a reuşit, în ultimii 8 ani din şirul celor 18 ediţii, organizarea unui spectacol-concurs pe două secţiuni, Colinde şi Teatru cu măşti, un juriu de specialitate premiind formaţiile prezente la festival după mai multe criterii, precum: cel mai original program artistic, autenticitatea colindelor și a costumelor populare etc.

Începând cu anul 2013, Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă se bucură de susținerea Autorității Naționale pentru Turism, manifestarea aflându-se pe lista evenimentelor naționale și câştigând plus valoare.

Dacă, la primele ediţii ale festivalului participau doar câteva grupuri de colindători din Ţara Oaşului, în prezent festivalul a căpătat amploare, recunoaştere şi valoare, fiind remarcate următoarele aspecte:

Toate formaţiile participante poartă costume populare/ tradiţionale – dimensiune cultural-educaţională a festivalului.

Repertoriul este variat şi în concordanţă cu specificul festivalului – de iarnă – dimensiune cultural-educaţională a festivalului.

Au fost revitalizate unele grupuri şi ansambluri tradiţionale din dorinţa păstrării tradiţiei în Ţara Oaşului (Bixad, Racşa, Gherţa Mică, Tur, Certeze) – dimensiune social-culturală a festivalului.

Au fost înfiinţate grupuri folclorice (de colindători) din dorinţa de a transmite şi generaţiilor de copii valori ale culturii tradiţionale – dimensiune socio-cultural-educaţională a festivalului.

Festivalul a fost mediatizat, an de an, ducând la promovarea turismului din Ţara Oaşului – dimensiune cultural-turistică a festivalului.

Până în prezent, România are incluse pe Lista reprezentativã a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii șase elemente: ritualul Căluşului (nominalizare acceptată în 2005), doina (nominalizare acceptată în 2009), tehnici legate de ceramica tradiţională de Horezu (nominalizare acceptată în 2012), colindatul de ceată bărbătească în România şi Republica Moldova (nominalizare acceptată în 2013), jocul fecioresc (nominalizare acceptată în 2015) și „Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței (covoarelor) în România și Republica Moldova” (nominalizare acceptată în 1 decembrie 2016). Subliniem faptul că obiceiul colindatului în ceată bărbătească este încă viu, prezent în satele oșenești, Țara Oașului fiind parte la înscrierea acestuia pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

Programul festivalului:

(26 decembrie)

Ora 12,00 – 12,30 – Parada festivalului (de la Primărie la Muzeul în aer liber)

Ora 12,30 – 13,00 – Danţ la ciupercă; Deschiderea oficială

Participanții la festival:

1.Ansamblul folcloric „Sânzienele” și „Oașul” Negreşti-Oaş;

2.Corul bărbaţilor din Tur – „Glasuri străbune”

3.Călineștenii Țării Maramureșului;

4.Grupul de colindători din Prilog;

5.Colindătorii din Cernăuți, Ucraina;

6.Colindătorii din Soconzel;

7.Ansamblul folcloric „Măgura”, Târşolţ;

8.Ansamblul folcloric „Speranța” – Slatina, Ucraina;

9.Ansamblul Țara Oașului, Bixad;

10.Colindătorii din Chiuzbaia, Maramureș;

11.Brondoșii din Cavnic;

12.Ansamblul folcloric „Aurel Haiduc”, Bixad-Trip-Boinești;

13.Grupul de colindători moți din Marna;

14.Ansamblul folcloric „Florile Turţului”, Turţ;

15.Colindătorii din Turț;

16.Colindătorii din Vălenii Șomcutei, Maramureș;

17.Grupul folcloric din Vama;

18.Grupul folcloric din Racșa;

19.Ansamblul folcloric din Călinești-Oaș;

20.Colindătorii din Certeze.

Juriul concursului:

Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca: prof. univ. dr. Ion Cuceu, prof. univ. dr. Zamfir Dejeu, prof. univ. dr. Viorel Rogoz

Primăria și CL Negrești-Oaș: câte un reprezentant

C.J.C.P.C.T. Satu Mare: un reprezentant

Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș: un reprezentant

Ioana Simion