Final de an cu succes pentru karateka de la CSM Satu Mare

In perioada 03 – 04 decembrie , 3 sportivi din cadrul sectiei de Karate – CSM Satu Mare au participat la Cupa Campionilor Europeni – editia a 7-a. Editia din anul acesta a adunat la start peste 700 de sportivi reprezentand 73 de cluburi din 17 tari.

Fiind ultima competitie cuprinsa in calendarul competitional pe anul in curs, sportivii satmareni au incheiat anul 2016 cu succes, adaugand la palmaresul obtinut in acest an inca 3 medalii de aur , 2 medalii de argint si o medalie de bronz.

Delegatia satmareana a fost compusa din sportivii Burya Patrick, Risnoveanu Alin si Feher Evelin. Pe parcursul competitiei, sportivii au fost indrumati de seniorul Florin Curileac si antrenorul Florin Mihali.

Rezultatele obŢinute :

Probe individuale:

Medalie de aur – Burya Patrick : kumite sanbon cadeti + 70 kg

Medalie de argint – Burya Patrick: kumite sanbon cadeti Open

Medalie de bronz – Risnoveanu Alin : kumite sanbon cadeti + 70 kg

Probe pe echipe:

Medalie de aur – kumite echipe sanbon rotativ cadeti ( Burya Patrick , Risnoveanu Alin)

Medalie de aur – kumite echipe sanbon rotativ cadete ( Feher Evelin)

Medalie de argint – kumite echipe sanbon cadete ( Feher Evelin)