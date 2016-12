Halep, Niculescu şi Cîrstea vor începe sezonul la Shenzhen, iar Begu la Brisbane

De la 1 ianuarie 2017 incep turneele de la Shenzhen, Brisbane si Auckland, unde vor participa si romancele Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Irina Begu.Doar Irina Begu va juca in Australia, in timp ce celelalte 3 romance vor participa la turneul din China.

Desi se antreneaza de ceva timp in Australia, Simona Halep, locul 4 WTA, a ales sa participe la turneul din China, fiind cel mai bogat din punct de vedere al premiilor. Chinezii ofera premii in valoare de 750.000 de dolari, in timp ce in celelalte competitii se pun la bataie doar 250.000 de dolari.

Simona va juca pentru a doua oara la Shenzhen, unde a reusit sa castige turneul in anul 2015. Dupa acest turneu, romanca va participa la Australian Open si la Sankt Petersburg

„E un turneu mai rezonabil, sunt jucatoare de top si acolo, dar asa e privit, un pic mai degajat, un pic mai relaxant. Am jucat bine acolo in 2015 si am ales sa merg din nou”, a declarat Simona Halep, conform gsp.ro.

Si Sorana Cirstea va juca in China, dupa ce a revenit in top 100. Aceasta ajunsese mai jos de locul 200, din cauza unei accidentari la umar, dar romanca a revenit treptat.

Monica Niculescu este pe locul 38 WTA si va juca pentru a cincea oara la Shenzhen, unde nu a reusit sa atinga decat semifinalele acestei competitii. Dupa China, romanca va juca la Hobart si la Australian Open, iar apoi la Sankt Petersburg in Rusia.

Irina Begu va juca la Brisbane, desi in ultimii doi ani a inceput anul in China. Locul 29 WTA va merge apoi la Sydney, Australian Open si Sankt Petersburg.