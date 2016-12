Încep Europenele!

Jucătoarele echipei naționale de handbal a României vor evolua la ediția 2016 a Campionatului European din Suedia (4-18 decembrie) cu noile tricouri imprimate cu lupul dacic.

“Naționala de handbal feminin a României va aborda Campionatul European din Suedia de săptămâna viitoare cu un nou echipament, unul războinic. Designul special este construit în jurul tricolorului și al lupului dacic, simbolul echipelor naționale. Pe fața tricoului, jucătoarele vor avea un lup dacic stilizat, iar pe mâneci sunt solzii de pe coada lupului dacic, în culorile steagului României”, se menționează într-un comunicat remis AGERPRES.

Designul tricourilor de culoare roșie, galbenă și albastră a fost realizat de doi art-directori români: Roxana Cozaru și Florian Mihai.

Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, speră ca suporterii români din Scandinavia să se alăture jucătoarelor sub stindardul dacic în lupta cu puternicele reprezentative ale Rusiei (campioana olimpică), Norvegiei (campioana mondială) și Croației.

“E un dac în fiecare dintre noi, handbalul scoate dacul din tine. Este un echipament cu care ne mândrim, plin de simbolurile pe care vrem să le promovăm. Încercăm cu ajutorul lupului dacic să scoatem dacul din fiecare român și în același timp este o invitație pentru suporterii români din țară, Suedia și întreaga Scandinavie să vină alături de echipa României la meciuri și să o susțină”, a spus Dedu.

Handbalista Gabriella Szucs a declarat că își dorește ca noul echipament să poarte noroc României la CE din Suedia. “Îmi place acest echipament și sper să ne poarte noroc. Avem o grupă grea, dar am mare încredere în echipa noastră. Am un sentiment de optimism, atmosfera în echipă este OK, fetele tinere sunt foarte motivate să demonstreze că merită să joace la o asemenea competiție și cred că toți acești factori vor contribui la un rezultat bun. În Danemarca am avut mulți fani în tribune și sper să avem alături de noi suporterii și în Suedia”, a afirmat interul stânga al primei reprezentative.

România va juca la Campionatul European de handbal feminin din Suedia în grupa D alături de Norvegia (5 decembrie), Rusia (7 decembrie) și Croația (9 decembrie). Primele trei echipe se califică în grupa II principală, unde vor juca pentru accederea în semifinale contra echipelor calificate din grupa C (Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Cehia). Meciul cu Norvegia va începe la ora 21,45 iar celelalte două partide din grupă la 19,30. Campionatul European de Handbal Feminin va fi transmis de TVR2.