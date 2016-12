Jucătorii Olimpiei îşi respectă statutul şi suporterii şi vor da totul în meciul cu Mioveni

Olimpia Satu Mare întâlneşte, azi de la ora 11.00, pe CS Mioveni, una din echipele puternice ale Ligii a II-a, partida contând pentru etapa a 21-a, ultima din acest an.

Din cauza neplăţii salariilor dar şi a primelor de joc, jucătorii Olimpiei erau hotărâţi să boicoteze meciul de sâmbătă, existând posibilitatea ca în teren să fie trimişi juniorii. Între timp însă atmosfera încărcată de la club s-a mai detensionat, asta şi datorită faptului că cei de la Consiliul Judeţean le-au promis „galben-albaştrilor” că le vor aloca bani atât pentru salariile restante cât şi pentru primele de joc, toate acestea în urma unei rectificări de buget.

În conferinţa de presă de dinaintea partidei antrenorul Bogdan Andone cât şi căpitanul Olimpiei, Cosmin Iuhas, ne-au declarat că îşi vor respecta statutul de profesionişti şi vor evolua cu multă ambiţie şi dezinvoltură pentru a nu-i dezamăgi pe suporteri.

„Cei de la Consiliul Judeţean ne-au promis că până de Crăciun băieţii îşi vor primi o parte din salariile restante dar şi din primele de joc. Cât priveşte partida cu Mioveniul trebuie să ne aşteptăm la o dispută dificilă deoarece după părerea mea vom întâlni cea mai bună echipă din Liga a II-a, lucru dat de valoarea jucătorilor dar şi a stabilităţii financiare. Din păcate starea proastă a terenului nu ne va ajuta deloc însă sper să facem un meci bun şi să terminăm anul cu un rezultat pozitiv care să ne situeze pe poziţiile 4-5 ale clasamentului.” a declarat tehnicianul Olimpiei.

Tot de la antrenorul Andone am aflat că nu se va putea baza pe serviciile lui Onicaş, acesta fiind suspendat, dar nici pe cele ale lui Viland şi Tudoran, ambii accidentaţi.

„ Poate şi datorită apelurilor voastre din presă am hotărât împreună cu băieţii să intrăm pe teren asta şi ca respect pentru suporterii noştri. Însă trebuie să ne înţelegeţi că nu este uşor să fii neplătit de 4 luni plus că avem restanţe de 11 prime de joc. Ne dorim să terminăm cu un rezultat pozitiv acest an şi să onorăm poziţia actuală din clasament, pe care să fim sinceri nu multă lume o credea posibilă la începutul campionatului.” a declarat Cosmin Iuhas.

Partida de sâmbătă îl va avea la centru pe George Vidican (Oradea), ajutat la cele două tuşe de Nicolae Chiţoiu ( Timişoara) şi Bălan Marius (Dej).Observatorii partidei vor fi: Dan Monea (Aiud) şi Daniel Sabău ( Zalău).

Programul etapei:

9 decembrie

Afumaţi – Luc. Oradea 0-1

10 decembrie, ora 11:00

CS Baloteşti – Chindia Târgovişte

Unirea Tărlungeni – Dacia Unirea Brăila

Dunărea Călăraşi – Metalul Reşiţa

Olimpia Satu Mare – CS Mioveni – tv

Juventus Bucureşti – FC Braşov

10 decembrie, ora 13:00

ASU Politehnica Timişoara – CSM Râmnicu Vâlcea

11 decembrie, ora 11:00

UTA Bătrâna Doamnă – Foresta Suceava – tv

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe stă, deoarece Şoimii Pâncota a fost exclusă din campionat.

FC Academica Clinceni stă, deoarece ACS Berceni s-a retras din campionat.