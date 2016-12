Laura Pop și Kovacs Otto, laureații anului la AJ Karate

Sala de sport a şcolii “Lucian Blaga” din Micro 17 a fost marţi seara gazda Galei Asociaţiei Judeţene de Karate Satu Mare. Un eveniment venit să premieze cei mai buni sportivi, cei care au dat dovadă de ambiţie, seriozitate şi perseverenţă pe parcursul anului 2016.

Festivitatea de premiere a fost dedicată sportivilor de la cluburile afiliate AJK, adică CS Samuraiul, ACS Energy Kardio, ACS Okinawa, CS Samuraiul – Lazuri. Cluburile participante au oferit şi câte o demonstraţie de arte marţiale (karate, jiu-jitsu, aikido) spre deliciul publicului spectator. Sala de sport a fost plină cu părinţi, bunici, prieteni, cunoştinţe. Au fost premiaţi zeci de sportivi cu diplome, cupe, echipamente sportive şi trofee.

Au fost premiați: Carina Nimigean, Mihali Matei, Variu Gabriel, Suba Dora, Taar Straub Tamara, Kereskenyi Fani, Podolyak Denise, Molnar Sara, Konya Arnold, Marian Alex, Ienei David, Vida Armin, Balog Alex, Bontidean Daniel, Szilagyi Tamas, Kovacs Mate, Alin Marchiş, Anzik Petra Vanessa, Bozîntan Raul, Dan Alexandra, Tamas Raul, Trif Stelian, Taar Straub Mark, Dragoş Vlad, Molnar Denis, Komaromi Ruxandra, Vaszka David, Vida Aron, Magos Robert Patrick, Ardelean Andreea, Olosuteanu Andrei, Bozîntan Paul.

În urma rezultatelor obținute, Asociaţia Judeţeană de Karate a numit şi sportivii anului. La kata este Laura Pop, iar la kumite Kovacs Otto Istvan, ambii de la CS Samuraiul Satu Mare.

Zoltan Kalocsai a primit un premiu special pentru întreaga activitate sportivă. N-au fost uitaţi nici antrenorii Arnold Anzik, Csaba Nyesti, Cristian Marchiş, Ivan Filer, iar la evenimentul de marţi au participat şi sponsorii AJK: Otto Kovacs, Pink Bela, Alexandru Cortean.

Robert Magos, preşedintele AJK şi CS Samuraiul, a ținut să le transmită un mesaj de final de an celor care au fost aproape de AJK: “Mă bucură faptul că am fost într-un număr mare prezenţi la această festivitate şi că am reuşit şi anul acesta să organizăm gala, deşi pentru unii suntem incomozi. De la an la an, Asociaţia Judeţeană de Karate Satu Mare are tot mai mulţi sportivi, un semn bun şi elocvent că oamenii apreciază ceea ce facem. Antrenorii cluburilor afiliate AJK fac o treabă bună, ţinând antrenamente zi de zi cu seriozitate şi profesionalism. Aduc mulţumiri părinţilor sportivilor care fac un efort mare zi de zi, îi aduc pe copii la antrenamente şi îi susţin financiar. Transmit mulţumiri sponsorilor fără de care ar fi mai greu să supravieţuim în aceste vremuri. Urez sărbători fericite tuturor!”