Liberalii îi îndeamnă pe sătmăreni să iasă la vot

Reprezentanții PNL Satu Mare îi îndeamnă pe sătmăreni să iasă la vot duminică, 11 decembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare. Preşedintele interimar al PNL Satu Mare, Ioan Rus, alături de deputatul Romeo Nicoară şi viceprimarul Adrian Albu, candidaţi din partea liberalilor sătmăreni, au susținut ieri, la sediul partidului, o conferință de presă încercând să-i mobilizeze pe sătmăreni.

Primul care a luat cuvântul a fost Ioan Rus care a spus că are convingerea că sătmărenii au înțeles mesajul PNL în această campanie electorală. “Vrem să mulţumim sătmărenilor pentru că ne-au primit în case. Ne cerem scuze dacă în dezbateri, discuţii, am deranjat pe cineva, dar vreau totodată să îi încredinţăm că am făcut asta numai şi numai pentru a ne face programul cât mai cunoscut, numai şi numai pentru a înţelege diferenţele între programul nostru şi programul PSD-ului, principalul nostru contracandidat. Sunt încredinţat după această campanie că PNL a reuşit să ofere cetăţenilor Sătmarului o echipă foarte bună, o echipă cu experienţă în administraţie, cu experienţă profesionistă, ceea ce este o garanţie pentru succesul şi promovarea proiectelor sătmărenilor în Parlamentul României “, a spus Ioan Rus.

Deputatul Romeo Nicoară a declarat că dacă PNL formează majoritatea în Parlament atunci Dacian Cioloș va fi desemnat premier. “PNL are un candidat asumat, deschis, onest, cinstit, pe dl. Dacian Cioloş. Să nu uităm că Dacian Cioloș şi-a asumat deschis acest fapt, noi susţinem acest lucru, ştim că Dacian Cioloș va vota PNL şi că prin acest vot putem să constituim o majoritate care va fi guvernarea noastră. Prin această schimbare, pe care am început-o în 2014 prin câştigarea alegerilor prezidenţiale de către Klaus Iohannis, vrem să implementăm o nouă politică în România. O politică a normalităţii, a decenţei, a bunului simţ, a responsabilităţii. Acest lucru îl dorim prin alegerile din 11 decembrie, să putem oferi un guvern de dreapta, un guvern care să continue această politică a normalităţii în România”, a declarat Romeo Nicoară.

Viceprimarul Adrian Albu a îndemnat oamenii să iasă la vot, să nu-și piardă încrederea, recomandându-le să fie foarte atenți ce partide şi ce oameni votează. “Aş lansa un îndemn foarte hotărât la vot, pentru că sunt foarte mulţi oameni supăraţi, sunt foarte mulţi oameni care şi-au pierdut speranţa, le recomand să nu îşi piardă speranţa pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Să se gândească bine la ce au auzit, la ce programe au auzit. Au fost mulţi oameni care au zis că mai bine puţin şi bine decât mult sau deloc şi prost”, a spus Albu.

În încheiere, Romeo Nicoară a explicat că sătmărenii au acum șansa să voteze o Românie a normalității, care să pună punct stilului baronilor de a face politică. “Rog toţi sătmărenii să iasă duminică la vot, tineri, vârstnici, femei, bărbaţi, pentru că este o şansă unică de a pune România pe harta normalităţii, aşa cum şi-o doresc, dacă vrem să încheiem felul de a face politică al baronilor pe care l-am avut până acum, mulţi ani de zile”, a subliniat Nicoară.

Ioana Simion