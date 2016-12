Liviu Dragnea: Eu nu știu dacă Dacian Cioloș înțelege ce înseamnă asistat social

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat marți că Teleorman nu este județul cu cele mai multe persoane care beneficiază de ajutor social și nici cel mai slab dezvoltat din România, adăugând că nu știe dacă premierul Dacian Cioloș are habar ce înseamnă asistat social.

“Inițial nu am vrut să răspund la o astfel de abordare mizerabilă din partea unui prim-ministru în funcție. Să fii prim-ministru în funcție și să jignești locuitorii dintr-un județ, deci o parte din țara pe care tu vrei să o conduci, eu nu cred că s-a mai întâmplat undeva în lume și nu s-a întâmplat niciodată în România. Pe de altă parte, așa cum se dă tehnocrat domnul Cioloș, sigur, un CV foarte frumos, te-ai fi așteptat de la acest om care, teoretic, ar trebui să fie un om al cifrelor, să spună adevărul, să dea date reale. Încep cu niște cifre pentru rigoare. A vorbit de asistații social. Eu nu știu dacă Dacian Cioloș înțelege ce înseamnă asistat social, dacă are habar despre asta. (…) Am luat date de la Guvernul Cioloș, date oficiale. Pe primul loc la numărul de beneficiari de ajutor social este județul Dolj, nu este județul Teleorman. Mai sunt încă multe județe în fața Teleormanului cu număr mai mare de asistați social. Tot în cadrul asistaților social la care s-a referit domnul Cioloș se află și persoane cu dizabilități, oameni cu mari necazuri, loviți de soartă. Nici aici Teleormanul nu este pe primul loc. Este Prahova, care are de patru ori mai multe persoane cu dizabilități”, a afirmat Dragnea, la Adevărul Live, întrebat cum îi răspunde premierului care a spus despre județul Teleorman că are cei mai mulți asistați social și este cel mai slab dezvoltat economic dintre județele țării.

Liderul social-democraților a adăugat că la capitolul județe cu cele mai multe persoane cu dizabilități după Prahova se află Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița.

“Ce ar trebui să facem noi, în viziunea lui Dacian Cioloș și a celor de la PNL, cu persoanele cu dizabilități din România? Vorbim de câteva sute de mii de români care au acest necaz. Văd că ei spun așa: nu trebuie să votați PSD pentru că ei au în județele respective multe persoane cu dizabilități. Ce trebuie să le facem la românii ăștia, să îi omorâm? Care este soluția lui Julien Cioloș? Discutăm de un premier în funcție și o întreagă camarilă din jurul lui care spun că persoanele cu dizabilități din România nu trebuie să mai existe și că este o rușine. Asta nu e atitudine de om care vrea să conducă această țară și care minte cu nerușinare”, a susținut liderul PSD.

Dragnea a precizat că județul Teleorman nu este cel mai slab dezvoltat economic din România, la fiecare dintre categoriile cifră de afaceri, cel mai mic salariu, cel mai mic venit pe cap de locuitor fiind “cinci — șapte — opt — zece județe care stau mai rău decât Teleorman”.

“Mergând pe această logică, cam jumătate din România sau două treimi din România îi deranjează pe acești oameni. Vor să o decupeze pentru că îi deranjează. Oamenii ăștia nu au înțeles că românii nu mai vor să fie dezbinați, nu înțeleg că românii vor să fie uniți”, a mai spus Liviu Dragnea.