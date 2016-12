Loga Dance School, din nou învingătoare

Loga Dance School a participat in acest weekend in 10-11 decembrie 2016, la 3 competitii, respectiv la Cupa Potaisa organizat in Turda si in Bekescsaba (Ungaria) la Campionatul National de Clase si Cupa Nyiri.

In total sportivii au obtinut 21 de medalii din care 13 medalii pe podium: 5 medalii de aur, 5 medalii de argint si 5 medalii de bronz.

Sportivii au obtinut la Cupa Potaisa in Turda urmatoarele locuri de finala:

Silaghi Luca & Mihai Lara – Locul 2 – Clasa Debutanti 1 dans (4-7 ani)

Varga Andrei & Pauliuc Rita – Locul 4 – Clasa Hobby (10-11 ani)

Simon Luca & Simion Amalia – Locul 4 – Clasa D (12-15 ani)

Silaghi Luca & Mihai Lara – Locul 4 – Clasa Debutanti 2 dansuri (4-7 ani)

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – Locul 6 – Clasa Hobby (6-9 ani)

Pop Daniel & Mihali Alexandra – Locul 7 – Clasa E (12-15 ani)

La Campionatul National al Ungariei organizat in Bekescsaba (Ungaria) perechea Vekony Viktor & Loga Hajnalka au obtinut Locul 6 in Clasa S la cateogria de varsta 16-35 ani.

La Cupa Nyiri perechile finaliste au obtinut urmatoarele locuri:

Pop Daniel & Mihali Alexandra – Locul 1 – Clasa E (12-13 ani)

Makara Daniel & Puscas Iulia – Locul 1 – Clasa E (10-11 ani)

Pop Daniel & Mihali Alexandra – Locul 1 – Clasa E (14-15 ani)

Kengye Adam & Illes Tamara – Locul – 1 – Clasa D (14-15 ani)

Pop Daniel & Mihali Alexandra – Locul 2 – Clasa E (12-13 ani)

Pop Daniel & Mihali Alexandra – Locul 2 – Clasa E (14-15 ani)

Makara Daniel & Puscas Iulia – Locul 2 – Clasa E (6-9 ani)

Kengye Adam & Illes Tamara – Locul 2 – Clasa: D (14-15 ani)

Kengye Adam & Illes Tamara – Locul 3 – Clasa D (12-13 ani)

Makara Daniel & Puscas Iulia – Locul 3 – Clasa E (6-9 ani)

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 4 – Clasa D (14-15 ani)

”Ne pregatim intens pentru Balul Caritabil, organizat in 20 Decembrie 2016, unde sunt asteptati toti satmarenii, cu prezenta lor cumparand biletul de intrare in valoare de 20 de lei, pot ajuta copii cu leucemie sa-i devina un vis realitate sa ajunga la DISNEYLAND sa-l intalneasca pe Mickey Mouse”, este mesajul reprezentanților Loga Dance School.

Numele tuturor donatorilor sunt afisate pe site-ul www.logadance.ro