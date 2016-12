Lupte greco-romane / Cupa Cetate, o nouă ediție de nota cinci stele!

Cupa Cetate de la Ardud a adunat și în acest an peste 150 de sportivi la start.

Așa cum ne-au obișnuit cei din Ardud, organizarea a fost una ireproșabilă iar concursul extrem de ridicat ca nivel de participare. Au urcat pe saltele cadeți și juniori de lot național, medaliați la Mondiale și Europene.

N-au lipsit invitații de peste hotare de la cluburi cu care CS Cetate Ardud are o bună colaborare.

”Anul acesta am preferat să mergem pe categorii dedicate juniorilor și cadeților. Chiar dacă numărul participanților a fost mai mic ca și în alți ani ca și valoare putem spune că a fost un concurs de nivel de turneu de circuit european.” a spus antrenorul Tudor Barbul. Iar ca argument am avut categoria 120 kg la juniori unde reprezentantul gazdelor, Lenard Berei, l-a învins pe vicecampionul mondial !!!

Un reportaj de la acest turneu veți putea urmări luni seara în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV.

Iată rezultatele sportivilor sătmăreni:

Copii (Under 16):

locul 1:Bogdan Silaghi (29 kg), Raul Zarzu (32 kg), Matei Suciu (42 kg), Andrei Barbul (73 kg)

locul 3: Trandafir Silaghi (32 kg)

Cadeți (Under 18)

locul 1: Marius Bulgăr (50 kg), Peter Pek (63 kg)

locul 2: Paul Oros (42 kg)

locul 3: Marian Zaha (42 kg), Andrei Buzilă (66 kg)

Juniori (Under 20)

locul 1: Gheorghe Dângă (55 kg), Lenard Berei (120 kg)

locul 2: Mădălin Bulgăr (60 kg)

locul 3: Sandor Pek (74 kg)

locul 5: Cristian Szabo (74 kg).