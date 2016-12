Mircea Govor, mesaj de sărbători pentru sătmăreni

În numele televiziunii Nord Vest TV, dar și în numele emisiunii ”Politica sătmăreană”, pe care o realizează, Mircea Govor dorește să transmită un mesaj către toți sătmărenii. Cu speranță în suflet, în prag de sărbătoare, acesta își dorește ca sătmărenii, atât de sărbători, cât și după, să aibă parte numai de lucruri bune.

”Vreau să le transmit tuturor sătmărenilor noștri și celor care urmăresc Nord Vest TV, de asemenea, tuturor oamenilor din această țară, să aibă parte numai de bucurii, liniște sufletească, sărbători frumoase și un Crăciun fericit alături de familii. În tradiția românească se știe că de sărbători se adună familiile împreună, de asta le doresc să aibă parte, în primul rând, de liniște. Să aibă un an nou mai bun, un an nou mai fericit, sper să fie mai bun și din punct de vedere financiar și al bunăstării. Să dea Dumnezeu ca să vedem că oamenii sunt mulțumiți, să fie mulțumiți, în primul rând, de cei care îi conduc. De asta facem emisiunea ”Politica sătmăreană”, ca să venim în casele oamenilor cu politicienii noștri, să le spună ce le pregătesc. Sper ca pentru anul care urmează să le pregătească lucruri bune, în primul rând o legislație foarte bună pentru populație. Cei care conduc destinele județului, ale municipiului Satu Mare, să fie mai atenți, în primul rând, cu oamenii deoarece acesta este cel mai important lucru”, transmite Mircea Govor.

În ceea ce privește emisiunea ”Politica sătmăreană”, Mircea Govor spune că începând cu anul viitor, împreună cu invitații săi, va aprofunda subiectele care sunt pe interesul sătmărenilor.

”Pentru anul viitor, pentru că este un an care pornește cu motoarele turate, din punct de vedere politic, vreau să am în studioul Nord Vest TV invitați din lumea politică, în mod special, care să vină cu temele făcute pentru populație. În prima parte a acestui an, am fost un realizator foarte cuminte vizavi de politicieni. Eram înainte de campania electorală, nu am vrut să influențez sub nicio formă această campanie electorală, i-am lăsat pe politicieni s-o scalde. Eu cunosc realitățile județului Satu Mare, cunosc realitățile de la noi din țară, așa că altfel o să punem problema în anul care urmează. O să intrăm mai mult în subiecte care, într-adevăr, oamenii așteaptă să fie rezolvate. La sfârșit de an, în ceea ce privește televiziunea Nord Vest TV și emisiunea pe care o realizez, pot să spun că a fost un an bun”, a adăugat Mircea Govor.

Acesta a spus că va fi mai atent la modul în care politicienii își desfășoară activitatea și le promite sătmărenilor că vor avea parte de multe emisiuni interesante.

”Chiar am fost oprit de multe ori pe stradă și m-au întrebat oamenii anumite lucruri, mi-au spus ce să îi mai întreb pe politicieni. Lumea este conectată la emisiunea mea, am văzut cum reacționează. Le promit că anul care vine o să avem emisiuni foarte interesante. Eu o să încerc să fac și anchete vizavi de activitățile politicienilor, nu din punct de vedere al corectitudinii desfășurării activității lor, ci din punct de vedere politic, cum își desfășoară activitatea pentru bunul mers al județului nostru și pentru ca oamenii să fie mulțumiți”, a încheiat Mircea Govor.

Ioana Simion