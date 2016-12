Mircea Govor, politicianul care a reușit să aducă miniștri şi cei mai mulţi bani în judeţul Satu Mare

Prezent în emisiunea ”Politica sătmăreană”, președintele filialei județene ALDE Satu Mare, Ovidiu Silaghi, a discutat împreună cu realizatorul acesteia, Mircea Govor, despre viața politică după alegerile locale și parlamentare, dar și despre adevărata istorie a unor proiecte din județul Satu Mare.

Ne aflăm la finalul unui an care, din punct de vedere politic, a avut multe evenimente, respectiv alegeri locale şi alegeri parlamentare. Întrebat fiind despre viața politică din județul Satu Mare, după aceste alegeri, președintele filialei județene ALDE Satu Mare, Ovidiu Silaghi a declarat că nu se aștepta la unele excese de putere din partea actualilor conducători ai județului și municipiului Satu Mare.

”Am fost ușor optimist, pentru că nu bănuiam aceste excese de putere care le-ar putea face unii aleși locali, și aici mă refer în mod clar și concret la actualul primar al orașului Satu Mare și la actualul președinte al Consiliului Județean. Noi am avut conviețuire cu UDMR-ul, dar niciodată nu s-a întâmplat să ai un derapaj atât de imens către naționalism, dacă pot să zic așa. Derapajele acestea care se manifestă de la alegerile locale încoace și cu preponderență acum în alegerile generale, trebuie cumva taxate, trebuie cumva ținut cont de ele, trebuie cumva luate în considerare, trebuie cumva să judecăm”, a spus Silaghi.

Ovidiu Silaghi a menționat faptul că executivul trebuie să se gândească extrem de bine la viitorul municipiului și al județului Satu Mare, subliniind faptul că județul Satu Mare a avut a 3-a alocare din țară, aducând astfel aprecieri fostului vicepreședinte al Consiliului Județean și președinte al organizației PSD Satu Mare, Mircea Govor.

”Au trecut patru ani de guvernare, eu zic USL pentru că așa îmi place să spun, și a fost foarte bine pentru județ. Am avut a 3-a alocare din țară. Nu suntem chiar al treilea județ ca mărime din țară, iar aici nu pot decât să îl felicit pe Mircea Govor, i-am și spus atunci când am făcut o mică ședință de guvern în Satu Mare. Eu am fost de două ori ministru și nu am reușit această performanță, am reușit să aduc miniștri în Satu Mare, e adevărat. Niciodată nu am reușit să fac o ședință de guvern în Satu Mare, în schimb Mircea Govor a reușit, ceea ce este de apreciat și ceea ce s-a și văzut după accea la alocările bugetare, la investițiile care s-au făcut în județ, fără să vreau să laud inutil. Ceea ce este adevărat, este adevărat și se vede în cifre, și s-a întâmplat. Mă aștept la actuala conducere a Consiliului Județean, a Primăriei, să vedem ce alocări bugetare sunt capabili să facă ei. Noi ne-am străduit cât am putut”, a spus Ovidiu Silaghi.

Deși au existat multe discuții legate de proiectul drumului de centură al municipiului Satu Mare, puțini sunt cei care știu cu adevărat cum a început acest proiect. Ovidiu Silaghi a spus că, deși la acea vreme el era ministrul transporturilor, soluțiile legate de acest proiect au venit din altă parte.

”Eram eu ministru al transporturilor, dar trebuie să recunosc că inspirația a venit din altă parte, soluția și inspirația au venit din altă parte. Până am trecut de la drumuri județene, la drumuri naționale ideea nu mi-a aparținut, trebuie să recunosc, această idee a fost a lui Mircea Govor. Stăteam cu harta în față, ne uitam, calculam cum să facem să realizăm această investiție. Am reușit, ca dovadă, s-a făcut. Eu aveam pixul în mână, aveam posibilitatea de a semna și de a aloca fonduri, dar soluția tehnică nu era găsită. Într-adevăr, Mircea atunci a găsit soluția și tehnică, și practică, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă”, a declarat Silaghi.

Acesta a mai subliniat faptul că proiectul celui de al treilea pod și proiectul șoselei de centură este doar o treime dintr-un întreg discutat în anul 2005.

”Legat de șoseaua de centură, dacă e să o luăm din istorie, în 2005 prima vizită oficială a primului ministru Călin Popescu Tăriceanu s-a întâmplat la Budapesta la o ședință comună de guvern, care de fapt doar continua o procedură începută de Adrian Năstase. Atunci am discutat pentru prima dată șoseaua rapidă Baia Mare – Nyíregyháza. Acest proiect de șosea de centură și al treilea pod este doar o treime din acel proiect discutat și stabilit atunci. Din nefericire, anii au trecut, au venit guverne peste guverne, după care ajungând la Ministerul Transporturilor evident că am pus pe tapet această problemă. Dorind să găsesc soluții rapide, m-am gândit să facem măcar o treime. Este adevărat, eu știam că este un proiect matur și bine pregătit. Am avut la acel moment o mare surpriză, să vedem că nu tot terenul aferent centurii era expropriat, dar nu era vina noastră, era vina ultimilor patru ani care nu reușiseră să facă proiectul corespunzător. Și în aceste condiții, hotărârea de guvern am semnat-o, a semnat-o și primul ministru, la acea vreme, Victor Ponta, s-a și alocat o sumă de bani. A început procedura de licitație. Este foarte adevărat că, apoi, contestațiile au durat doi ani de zile, deci am trecut doi ani numai de contestațiile licitației”, a încheiat Ovidiu Silaghi.