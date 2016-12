NEPI va deschide anul viitor un mall la Satu Mare

Compania NEPI are în vedere deschiderea unui mall la Satu Mare în cursul anului viitor, potrivit estimărilor făcute de dezvoltatorii imobiliari. Proiectul de la Satu Mare prevede că va avea 18.000 mp, iar mall-ul va fi unul regional.

Mall de 18.000 mp

“Potrivit Colliers, pentru anul 2017, volumul de spații comerciale livrat este estimat la 180.000 mp, în condițiile în care vor fi finalizate parcurile de retail: Shopping City Satu Mare (18.000 mp) și Prima Shops Oradea (10.000 mp), precum și extinderi ale proiectelor existente Shopping City Sibiu (16.900 mp – extindere) și Shopping City Galați (27.000 mp – extindere)”, a scris publicaţia de business wall-street.ro.

Compania NEPI nu a renunţat la construirea Mega Mall-ului din Satu Mare, după scandalul cu licitaţia terenului de pe strada Careiului. Oficialii au anunţat în revistele din lunile iunie şi august că proiectul din Satu Mare este în fază de obţinere de avize şi autorizaţii. Noul target al companiei este ca Mega Mall-ul de la Satu Mare să fie deschis în 2017.

Mall-ul se dorește a fi unul regional, compania NEPI nemaiavând în această zonă vreo investiție de acest gen. Chiriașii mega mall-ului pot fi Carrefour, H&M, Takko, Deichmann, JYSK, CCC, Altex şi Flanco şi operatorul de cinematografe Cinema City. Locația viitorului mall este în locul fabricii Sarmex de pe drumul Careiului, în apropierea hipermarket-ului Kaufland.

Iniţial, oficialii NEPI au anunţat că vor finaliza investiţia în 2016, dar din cauza unor probleme juridice cu terenul acest lucru nu a fost posibil.

Alte mall-uri deschise în țară

Grupul de investiţii în imobiliare NEPI a inaugurat, vineri, centrul comercial Shopping City din Piatra Neamţ, în urma unei investiţii totale de 25 de milioane de euro. Acesta este cel de-al doilea centru comercial deschis anul acesta de sud-africanii de la NEPI, după mallul Shopping City din Timişoara. ”În ultimii ani, NEPI a investit intens în România, ceea ce reconfirmă faptul că suntem un dezvoltator imobiliar extrem de activ, Shopping City Piatra-Neamţ fiind al doilea centru comercial pe care îl inaugurăm în acest an, după Shopping City Timişoara. Un astfel de concept de retail are forţa de a atrage locuitorii din întreaga regiune (…). Proiectul a fost foarte bine primit încă înainte de lansare, iar în primul an de funcţionare ne aşteptăm să ne treacă pragul peste 5,5 milioane de vizitatori.”, a declarat Sebastian Mahu, Asset Manager în cadrul NEPI. NEPI are în proiectare și mall-ul foarte discutat de pe drumul Careiului din Satu Mare. Finalizarea acestuia este programată pentru anul viitor.

Cristian Stan