Olimpia / Un salariu și 11 prime achitate!

Locul 4 in Liga 2, la finalul lui 2016, Olimpia Satu Mare are in continuare probleme financiare, dar noua conducere a reusit sa achite primele de joc (11), dar si o parte importanta din salariile restante, dupa ce Consiliul Judetean a virat in contul clubului suma de 500.000 de lei. Astfel, conform conducerii jucatorii Olimpiei au intrat in vacanta de iarna cu doar un salariu mai putin.

„Noi vrem sa construim o echipa competitiva, dar situatia nu este tragica. Avem restante salariale de o luna, atat! Problema este cu jucatorii care au ramas la echipa anul asta si ei au 2 luni si jumatate restante, restante care se vor achita din bugetul de pe anul viitor. Nu stiu cine are interes sa scoata in acest fel informatiile si neadevarate. Si oricum, de la noi, observ ca se transmite doar aspectele negative … Intre 150 si 200 de mii de lei sunt datoriile catre jucatori.

O sa aducem la echipa 3-4 jucatori in aceasta iarna. Urmeaza sa plecam în cantonament in Cipru”, a declarat presedintele clubului, Attila Karda, in cadrul emisiunii „Trafic sport”, la Sport Total FM.