Ovidiu Haţegan, în topul arbitrilor din 2016

Ovidiu Hategan, singurul arbitru roman care a oficial la EURO 2016, incheie anul cu o prezenta in ierarhia celor mai buni cavaleri ai fluerului din acest an.

In varsta de 36 ani, Hategan a arbitrat in acest an meciuri la Campionatul European gazduit de Franta, partide din Liga Campionilor, Europa League si chiar de la Jocurile Olimpice gazduite de Rio.

Prestatiile sigure i-au adus astfel lui Hategan locul 16 la final de 2016 in ierarhia stabilita de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS).

Trofeul pentru cel mai bun arbitru al anului i-a revenit englezului Mark Clattenburg, cel care a avut onoarea de a arbitra finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Atletico Madrid, dar si meciul pentru titlu la EURO 2016 intre Franta si Portugalia.

Pe podium s-au mai clasat italianul Nicola Rizzoli si ungurul Viktor Kassai, cel care ne-a acordat penalty in meciul cu Franta din deschiderea Campionatului European.