Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului I”

Preot paroh Cristian Boloş

MIERCURI: 28.12.2016 – străzile: I.C. Brătianu, Doja, Horea, Parângului, Lovinescu, Negruzzi;

JOI: 29.12.2016 – Piaţa Păcii, străzile: Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu;

VINERI: 30.12.2016 – străzile: Cuza Vodă, Gheorghe Lazăr, Piaţa Libertăţii, Nicolae Bălcescu, Crasna;

SÂMBĂTĂ: 31.12.2016 – Piaţa Romană bl. D8;

LUNI: 02.01.2017 – Centrul Nou: bl. C 29, C 28, C 27, C 26, C 25; B-dul Transilvaniei: bl. 1, 3, 5;

MARŢI: 03.01.2017 – B-dul Transilvaniei: bl. 2, 4, 6, 7, 8, Piaţa 25 Octombrie: bl. 14, 12, 10;

MIERCURI: 04.01.2017 – străzile: Aurel Popp, Mircea cel Bătrân, Budai Deleanu, Mihai Eminescu, Micu Klein, Decebal, Gheorghe Şincai, Cetăţii;

JOI: 05.01.2017 – str. Corneliu Coposu nr.1, bl. 12; Piaţa 25 Octombrie: bl. T4, T6, T8.