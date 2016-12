Pataki Csaba transmite un mesaj dur către firmele de asfaltare

Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean a declarat faptul că s-a finalizat licitația pentru întreținerea drumurilor județene, însă dacă va exista vreo contestație, acest lucru va duce la un blocaj, fără a se mai putea interveni la lucrarea vreo unui drum județean.

”Vreau să informez că am terminat procedura pe partea de plombări, avem un câștigător, așteptăm dacă este contestată procedura sau nu. Dacă este din nou contestată, asta înseamnă încă minim 20 de zile la Consiliul Național de Soluționare a Contestației, și dacă răspunsul nu va fi edificator pentru concurență, atunci iarăși începem judecata la Curtea de Apel. Valoarea estimată este o valoare science fiction, stabilită de cineva, de aproape 100 milioane euro, și asta a atras ca un magnet pe toți competitorii existenți pe piața reparatorilor de drumuri. Se poate verifica, am zis acum un an de zile că nu e bine să fie umflată suma artificial și ținută o singură licitație, iar județul trebuia împărțit în patru zone, cum s-a făcut pe lucrări”, a spus președintele Consiliului Județean.

Pataki Csaba a făcut o afirmație legată de gândirea fostului Consiliu Județean, spunând că la momentul acela s-a lucrat cu două tipuri de gândire.

”Foarte interesant, acest fost Consiliu Județean a lucrat cu două tipuri de gândire: pe întreținere de iarnă s-au împărțit în patru județul și pe partea de lucrări de întreținere de vară, au făcut o mare licitație într-una. Primăria municipiului Satu Mare în doi ani și jumătate a reușit să finalizeze procedura de reparații de drum, Consiliul Județean are doar un an, deci din ianuarie are această licitație”, a spus Pataki.

Totodată, președintele Consiliului Județean a transmis un mesaj dur firmelor de asfaltare.

”Eu fac un apel public către firme, să nu își bată joc de sătmăreni, asta e deja chiar bătaie de joc, sunt drumuri impracticabile. Eu am făcut sesizare inclusiv la Ministerul de Interne, îs pericole publice aceste drumuri, nu avem nici posibilitate legală de intervenție. Dacă primarii pe raza cărora trec aceste drumuri, ei se apucă de reparat, ei riscă să aibă dosare penale. Au fost astfel de intervenții, când un primar s-a apucat un pic de reparat drumuri, s-a trezit cu sesizări la poliție că de ce intervine, că nu e drumul lui, deși asta este singura soluție să fie un pic gospodărite aceste drumuri. Dacă am avea, pe partea de reparații de drumuri, contracte de întreținere pe timp de vară, deși suntem în iarnă, sunt unele operațiuni, nu vorbesc de asfaltări, dar măcar pietruiri și frezat. Sunt unele porțiuni greu accesibile la ora actuală. În ziua semnării contractului dacă vin cu garanție, le dau ordin de începere a lucrărilor. Noi am putea să semnăm și astăzi dacă nu ar fi notificările prealabile, care este un demers prealabil reclamațiilor”, a încheiat Pataki Csaba.