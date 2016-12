Peste 100 de medalii pentru Loga Dance School în 2016

In anul 2016 Loga Dance School a participat cu 42 de sportivi la 21 de concursuri, campionate si cupe.

Rezultatele reprezinta o crestere de la an la an, din 2009, cand clubul a inceput sa participe cu sportivii la competitii:

2009 – 1 concurs – 25 de medalii – 3 de aur, 9 de argint, 4 de bronz,

9 medalii obtinand locurile 4,5 si 6 in finala

2010 – 5 concursuri – 35 de medalii – 6 de aur, 7 de argint, 8 de bronz,

14 medalii obtinand locurile 4,5 si 6 in finala

2011 – 7 concursuri – 35 de medalii – 8 de aur, 7 de argint, 4 de bronz,

16 medalii obtinand locurile 4,5 si 6 in finala

2012 – 16 concursuri – 34 de medalii – 6 de aur, 6 de argint, 5 de bronz,

17 medalii obtinand locurile 4,5 si 6 in finala

2013 – 16 concursuri – 60 de medalii – 8 de aur, 7 de argint, 11 de bronz,

34 de medalii obtinand locurile 4,5 si 6 in finala

2014 – 18 concursuri – 69 de medalii – 17 de aur, 22 de argint, 7 de bronz,

23 de medalii obtinand locurile 4,5,6 si 7 in finala

2015 – 16 concursuri – 93 de medalii – 18 de aur, 20 de argint, 19 de bronz,

36 de medalii obtinand locurile 4,5,6 si 7 in finala

2016 – 21 de concursuri – 133 de medalii – 26 de aur, 27 de argint, 22 de bronz,

58 de medalii obtinand locurile 4,5,6 si 7 in finala

Cei mai buni 42 de sportivi de la Loga Dance School au reprezentat scoala de dans

in finalele competitiilor din 2016, ei sunt:

Bacutiu Mak Regina

Candra Felix & Bocian Maria

Diousi Rafael & Tala Alexia

Fanatan Adrian & Petrenciu Ariana

Handrau Raul & Mihai Gloria

Hornyak Daniel & Nagy Iulia

Kengye Adam & Illes Tamara

Loga Lorant & Ary Dalma

Makara Daniel & Puscas Iulia

Nagy Dominik & Ilonczai Dora

Nemeth Kristof & Sarvari Zsofia

Pop Daniel & Mihali Alexandra

Puscas Eduard & Pap Ariana

Redd David & Heim Biborka

Rus Daniel & Medgyesi Hanna

Santa Mic Viktoria

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara

Simon Luca & Simion Amalia

Toth Krisztian & Lohan Larisa

Varga Andrei & Pauliuc Rita

Vasil Bogdan & Sovre Ioana

Vekony Viktor & Loga Hajnalka