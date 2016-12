Poliția Locală Satu Mare s-a mutat în casă nouă

Poliția Locală s-a mutat în casă nouă. Noul sediu al instituției, situat pe Bulevardul Transilvania, fostul Centru Militar, a fost inaugurat ieri în prezența conducerii Primăriei Satu Mare, a șefilor de instituții subordonate Ministerului de Interne, dar și a câtorva consilieri locali. Noul sediu este mult mai spațios și oferă condiții civilizate de lucru polițiștilor locali. Prezent la eveniment, primarul Kereskenyi Gabor le-a transmis un mesaj polițiștilor locali sătmăreni.

Sediu nou, încăpător

Directorul Poliției Locale Satu Mare, Ioan Precup, a afirmat că atât el cât și colegii lui sunt foarte mulțumiți de acest spațiu. ”La noul sediu, am început să ajungem la el prin 2014, prin decembrie, când prin hotărâre de Consiliu Local ni s-a alocat o parte din acest spațiu, în luna ianuarie am mai primit o altă parte din spațiu, în 2015 am făcut licitația și abia în luna ianuarie 2016 a fost începută lucrarea, ca la sfârșitul lunii octombrie să fie gata. Eu zic că acest spațiu îndeplinește toate condițiile, este mult mai bine compartimentat, altele sunt condițiile de lucru și este mult mai bun decât cel deținut până acum. Faptul că am reușit să ne mutăm în acest sediu este poate cea mai importantă activitate a Poliției Locale Satu Mare în acest an”, a arătat Precup.Noul sediu al Poliției Locale Satu Mare dispune de circa 500 de metri pătrați, din care circa o sută este doar holul, și dispune de 12 birouri. Poliția Locală mai are nevoie, în schimb, de personal. Din cele 150 de posturi prevăzute în organigramă, până la această dată sunt ocupate doar 104.

Poliția Locală trebuie să fie respectată

Primarul Kereskenyi Gabor a arătat că această instituție trebuie să fie respectată mai mult de către sătmăreni. ”Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Știți foarte bine că am fost alături de dumneavoastră încă din 2005, când s-a înființat Poliția Comunitară. Atunci ați avut ca sediu acel spațiu vechi de pe strada Astronauților despre care am știut cu toții că este impropriu, nu este adecvat pentru a desfășura această activitate în bune condiții. Dar iată că astăzi am făcut un prim pas pentru eficientizare. Este o eficientizare despre care vorbim de mult timp și consider că sunteți în asentimentul meu că această instituție trebuie să fie mult mai respectată de către locuitorii din municipiul Satu Mare. Acest lucru depinde de dumneavoastră în primul rând. Noi suntem alături de dumneavoastră dar, în acest proces de eficientizare, trebuie să fiți și dumneavoastră parteneri și trebuie luate niște măsuri importante pentru a se produce această eficientizare și pentru a se putea mândri Primăria municipiului Satu Mare cu o instituție care într-adevăr este în folosul cetățenilor, a locuitorilor municipiului Satu Mare. Acest nou sediu este un pas important. Am dorit, împreună cu conducerea Primăriei, împreună cu Consiliul Local, să vă creăm un cadru mai bun, condiții normale de lucru. Vă felicit, vă doresc succes și să folosiți acest sediu cu eficiență și sănătate”, a declarat primarul.

Primarul vrea polițiști mai pregătiți fizic

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a declarat că își dorește ca polițiștii locali să fie mai bine pregătiți din punct de vedere fizic. Prezent ieri la inaugurarea noului sediu al Poliției Locale Satu Mare, Kereskenyi a mai afirmat că sunt foarte multe critici la adresa acestei instituții, o parte dintre ele fiind reale, și că își dorește o mai bună conlucrarea a polițiștilor locali cu Poliția Română și Jandarmeria. ”Sunt foarte multe critici care o parte dintre ele sunt reale. Trebuie să tragem niște concluzii și trebuie să fim într-adevăr în folosul cetățenilor. În această ordine de idei consider că este nevoie de o conlucrare mai strânsă cu Poliția Română și Jandarmeria mai ales în ceea ce privește ordinea publică, la fel și pe circulație. Pentru că nu am reușit, până în momentul de față, să stopăm haosul numai într-o parte. Dar mai avem multe de făcut și pe linie de circulație, pe linie de ordine publică, pentru că asta doresc oamenii și asta e menirea dumneavoastră. Trebuie să lucrăm foarte mult în ceea ce privește pregătirea fizică a agenților locali. Agenții Poliției Locale trebuie să arate că sunt în stare să-și îndeplinească îndatoririle de serviciu”, a precizat Kereskenyi.

