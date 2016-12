PRU Satu Mare speră la un rezultat bun la alegeri

Reprezentanții Partidului România Unită. Organizația Satu Mare, așteaptă cu încredere rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României care vor avea loc în data de 11 decembrie. Președintele partidului, Vasile Ciocan, care este și candidatul PRU Satu Mare la Camera Deputaților, a afirmat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că se bazează pe un feed-back bun din partea alegătorilor sătmăreni întâlniți în timpul campaniei electorale.

”Împreună am făcut lucruri importante împreună. Noi Partidul România Unită, pe toată durata campaniei electorale, ne-am urmărit pas cu pas strategia pe care ne-am stabilit-o. Avem satisfacții în sensul că am crescut de la o zi la alta și de felul în care am fost receptați de cetățeni. Am constatat pe toată durata campaniei că existența unui Partid România Unită este foarte importantă. Aceste lucru se vede din modul de manifestare a oamenilor atunci când folosim termeni precum Uniți pentru Satu Mare sau România Unită, foarte apreciați asta pentru că în spatele acestor cuvinte există adevăruri pe care noi, românii, trebuie să le rezolvăm. Cele mai mari satisfacții au fost atunci când am vb cu grupuri mari de oameni care ne apreciază și acest lucru, sperăm din toată inima, că se va vedea în rezultatele pe care le vom obține duminică. Feed-Back-ul nostru este unul pozitiv în județ. Ceea ce am făcut în toată campania a făcut referire la valoarea umană”, a arătat președintele Vasile Ciocan.

Acesta a mai spus că Legea 208, Legea Alegerilor, este discriminatorie, făcută de partidele mari și în favoarea acestor partide. Această lege poate fi schimbată în așa fel încât statul să conducă întreaga finanțare acampaniilor electorale.

De asemenea, Vasile Ciocan a criticat atitudinea Ungariei, dar și ale unor reprezentanți UDMR, față de simbolurile naționale ale României.

”Noi suntem un partid naționalist, vrem și urmărim lucruri pe care alte partide le gândesc și nu îndrăznesc să le spună. Este foarte grav că nu poți spune ce gândești și să fim puși în situația în care statul vecin, Ungaria, nu ne respectă. Am văzut cum reprezentanții partidelor politice au sărit să atace vizita premierului maghiar la Satu Mare. Conform legislației în vigoare, orice străin poate veni să sprijine un partid, mai ales când e vorba despre un partid etnic. Alta este problema foarte gravă pe care nu au sesizat-o acești domni. Trebuia să avem în atenție faptul că noi cu Ungaria avem un tratat de bună vecinătate și în preambului acestuia se arată că părțile se obligă să se respecte reciproc. Acest lucru nu se respectă și față de acest lucru trebuia să aibă o atitudine imediată instituțiile statului care au competență. Afirmăm că Ungaria nu respectă simbolurile României. Nu numai premierul a avut o reacție destul de lipsită de diplomație, mă refer la Ziua Națională a României, mai mult, etnicii maghiari, mă refer la UDMR Satu Mare, nu respectă drapelul și simbolul României. A fost dat de pe Palatul Administrativ pe motiv că suflă vântul. Este a doua oară când primarul orașului Satu Mare se prezintă în fața unui oficial de rang înalt, fie că vorbim de președintele României, fie de premierul Ungariei, fără să aibă eșarfă tricoloră pe el. Să înțelegem că acest lucru deranjează sau că are o reacție de respingere a acestui simbol”, a mai spus președintele PRU.

Totodată, Vasile Ciocan a precizat că PRU respinge USR pe motiv că este un instrument al actualului guvern sau a președintelui pentru a-și asigura puterea, fiind peste 25 de străini care candidează pe listele acestui partid la parlamentare.

Prezentă la conferința de presă, candidatul PRU Satu Mare la Senatul României, Florica Marchiș, a făcut un apel tuturor românilor să iasă la vot. ”Fac apel la toți cetățenii să iasă la vot pe 11 decembrie pentru că mulți și-au pierdut viața pentru dreptul de a vota și nu trebuie să uităm acest lucru. Dacă votezi poți să apreciezi activitetea unei persoane sau a unui partid. Dacă nu votezi atunci nu ai dreptul să-ți declari nemulțumirea. De aceea vă aștept la vot să facem o România mai bună. Partidul România Unită are o platformă foarte variată care ar aduce populației numai beneficii: un program pentru sănătate, un program pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială, programe pentru a instrui persoane cu privire la accesarea frondurilor europene, avem în calcul creșterea salariului minim la 2.000 de lei, înființarea asociațiilor de producători. Cetățenii trebuie să înțeleagă că nu suntem doar niște partidulețe, așa cum am fost catalogați de alte partide mai mari, ci suntem o forță, și vom continua și după 11 decembrie. Îi îndemn pe toți românii să iasă la vot să facem o schimbare împreună”, a spus Florica Marchiș.