PSD Satu Mare a obținut un rezultat istoric la alegerile parlamentare

După o muncă imensă, încheiată frumos și cu succes, reprezentanții organizației PSD Satu Mare au organizat o conferință de presă, ieri, în cadrul căreia au dorit să iasă în fața sătmărenilor pentru a le mulțumi acestora atât pentru prezența la vot, cât și pentru încrederea acordată.

“Aş dori să mulţumesc tuturor sătmărenilor pentru încrederea pe care au acordat-o echipei PSD Satu Mare. Aș dori să mulţumesc colegilor social democraţi din întreg judeţul pentru mobilizarea care au avut-o în această perioadă, în mod special doresc să mulţumesc staffului de campanie, pentru că, să ştiţi că am fost cam puţini la muncă, şi de aceea cred că bucuria noastră este cu atât mai mare pentru că s-a dovedit încă o dată că dacă eşti serios, munceşti, crezi în obiectivele tale, şi joci la excelenţă şi nu la corigenţă, reuşim”, a spus președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca.

Aceasta a subliniat faptul că rezultatul PSD Satu Mare, de la alegerile parlamentare, este unul istoric atât pentru partid, cât și pentru județ.

“Suntem la egalitate de mandate, doi deputaţi şi un senator, cu UDMR. Se ştie că UDMR votează în special etnic şi era destul de greu să ne poziţionăm pe scena politică şi în configuraţia judeţului, dar iată că sătmărenii ne-au acordat votul. Cred că acest rezultat a mai fost în urmă cu 12 ani şi suntem bucuroşi. Cred că acest lucru s-a întâmplat pentru că am propus sătmărenilor cea mai bună echipă, unde am îmbinat experineţa şi profesionalismul cu tinereţea, pe Ioana Bran, pe Tavi Petric, pe Gabi Leş, o echipă care s-a sudat în campania electorală şi care a arătat că ştie să muncească şi îşi poate duce la îndeplinire obiectivele propuse, iar mesajul a fost foarte corect şi articulat, pe înţelesul tuturor”, a declarat Fedorca.

După plecarea celor doi membri importanți din organizația PSD Satu Mare, se prevedea un dezastru pe municipiu, însă printr-un program serios și prin muncă serioasă, actuala echipă a demonstrat că se poate.

“Am câştigat Ardudul unde este un fief condus de un primar liberal. Am câştigat Tăşnadul, la fel condus de un domn primar liberal, şi în Negreşti am obţinut cred că cele mai bune rezultate din judeţ, peste 60%. Poate cea mai importantă victorie am purtat-o în Ţara Oaşului, acolo unde din 13 localităţi am câştigat 9. Eu personal mă bucur enorm, înseamnă că am reuşit să convingem oşenii prin ceea ce noi am spus şi prin programul pe care noi l-am prezentat din poartă în poartă la fiecare sătmărean. Dorim să trecem la treabă, să muncim, să punem în aplicare programul pe care noi l-am propus şi ni l-am asumat în această campanie electorală”, a concluzioant Aurelia Fedorca.

Ioana Bran, deputată PSD Satu Mare, a dorit să mulțumească sătmărenilor pentru faptul că, prin votul lor, aceștia au legitimat tânăra generație de politicieni.

”Este o încredere care ne onorează, dar ne responsabilizează în același timp. Știu că o să am foarte mult de muncă, dar sunt pregătită și o să-mi dedic tot timpul necesar pentru a duce la îndeplinire și pentru a le dovedi că încrederea lor a fost meritată. În campania electorală, în această perioadă, peste tot pe unde am fost în județ am întâlnit câteva dorințe comune din partea sătmărenilor, și anume: să nu îi uităm, adică să îi vizităm și înafara perioadei de campanie și pot să vă spun, cu toată sinceritatea, că îi vom vizita și vom organiza întâlniri de consultare cu cetățeni. O altă dorință comună a fost aceea de a respecta programul de guvernare și promisiunile cu care noi i-am căutat și programul pe care l-am prezentat în fața acestora, și o a treia dorință comună a fost aceea de a nu ne schimba noi ca și oameni și să rămânem aceeași oameni, același caracter și aceeași personalitate, așa cum am fost în perioada de campanie. Eu cred că pot să îi asigur, în numele tuturor colegilor, că acest lucru se va întâmpla”, a declarat Ioana Bran.

Octavian Petric, aflat la al doilea mandat de deputat, le-a mulțumit sătmărenilor pentru prezența la vot, deoarece prin prezență aceștia au demonstrat că le pasă.

”Le mulțumesc în modul în care au apreciat și au votat, și ne-au acordat încrederea. Dorim ca această încredere a sătmărenilor să o transformăm într-o victorie pentru toți sătmărenii. Faptul că am primit încrederea pentru al doilea mandat de deputat înseamnă că m-am ținut de cuvânt la primul mandat, prin asta mă obligă să duc mai departe proiectele prin care să aduc o dezvoltare în tot județul Satu Mare. Am spus că ne vom ține de cuvânt în următorul mandat. Primele efecte se vor vedea chiar din ianuarie pentru că în octombrie, anul acesta, am votat în parlament legea de majorare cu 15% a salariilor din sănătate și învățământ. Știți foarte bine că PNL a atacat la Curtea Constituțională, dar chiar ieri Curtea Constituțională a dat constituțională legea și președintele a asigurat că o să promulge aceastp lege. Iată că, din ianuarie se vor vedea măsurile care vin și tot din ianuarie va fi salariul minim pe economie de 1.450 lei. Sunt măsuri care imediat se vor vedea. Mulțumim sătmărenilor pentru încredere și sperăm să nu-i dezamăgim”, a spus Octavian Petric.

Senatorul PSD de Satu Mare, Gabriel Leș, speră ca toate forțele să fi terminat competiția și să se apuce de lucru.

”Tot ceea ce vom face, tot ceea ce vom propune românilor, se aplică tuturor, indiferent dacă au votat cu noi, de exemplu în Satu Mare, sau nu. Ideea este că dorim să aducem și să punem în aplicare programul pe care l-am propus, un program extrem de interesant. Doresc ca experiența pe care am acumulat-o în acești 15 ani să mi-o pun în aplicare în mandatul care îmi stă înainte. Este o cale nouă, cel puțin pentru doi dintre noi. Vrem să demonstrăm cu adevărat și vrem să fim și să rămânem exact aceiași oameni despre care spunea și colega mea Ioana. Aș vrea să vă spun că îmi doresc ca să se schimbe ceva atât în municipiul Satu Mare, cât și în județul Satu Mare prin eliminarea decalajelor care există între județe, între municipiile reședință de județ și, de ce nu, între fiecare unitate administrativ-teritorială. Este important să aducem creștere economică și să aducem posibilitatea ca oamenii să trăiască bine în localitățile în care trăiesc ei. Suntem pregătiți de muncă, dorim să ne apucăm de acest program de guvernare, este important acum să punem bazele parlamentului, să intrăm la guvernare și să ne punem din prima zi în slujba cetățenilor așa cum am promis cetățenilor”, a declarat Leș.

Acesta a dorit să le mulțumească sătmărenilor pentru prezența la vot, dat și președintelui PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, omul care a reușit să conducă impecabil o campanie cu rezultate deosebite.

”Aș vrea să le mulțumesc sătmărenilor care s-au prezentat la vot în condițiile unei vremi frumoase, dar friguroase. Sătmărenii s-au prezentat la vot, asta înseamnă că le pasă. Le mulțumim celor care ne-au dat votul și încrederea lor, că până la urmă prin fiecare vot asta am demonstrat. Aș vrea să îi mulțumesc și doamnei președinte Aurelia Fedorca, doamna primar, pentru că și-a asumat o echipă interesantă la începutul campaniei, dar se pare că împreună am reușit să demonstrăm și ăsta este un lucru deosebit, și îmi doresc ca de fiecare dată când ne vom întâlni să reușim să aducem în fața dumneavoastră realizările pe care le propunem pentru sătmăreni, în prima fază, și pentru români în general”, a încheiat Leș.

La finalul conferinței de presă, directorul de campanie al organizației PSD Satu Mare a descris modul în care partidul a reușit să își atingă obiectivele.

“La momentul când am acceptat să fiu director de campanie, eu mi-am asumat, sau mi-am propus, să scoatem doi deputaţi şi un senator, ceea ce s-a şi întâmplat. Pentru că nu vreau să vând secretele din campanie pentru că acestea costă bani mulţi, vreau să vă spun numai trei dintre obiectivele care le-am căutat să le atingem în campanie. Primul a fost unul foarte uşor: să nu ne atacăm competitorii politici pentru că nu acest lucru este în folosul comunităţii, ci să ne prezentăm programul nostru de guvernare, care aţi văzut că este viabil, uşor de înţeles, destul de greu de aplicat, dar vom lupta pentru aplicarea acestuia. Al doilea a fost faptul că, după cum bine ştiţi, am avut 11 candidaţi, pe toţi 11 i-am capacitat să muncească pentru ca să ne fie mai uşot în campanie şi să atingem cât mai mult din judeţ. Cel de-al treilea ar fi faptul că principalul nostru obiectiv a fost să ne întâlnim cu cât mai mulţi oameni în această campanie. Pot să spun că oricare din aceşti candidaţi a mers pe jos cel puţin 150-200 de km, dacă nu mai mult. Şi nu i-am lăsat seara, veneau aici şi le-am spus: mâine din nou! Poimâine din nou, nu contează că e sâmbătă sau duminică. Cât mai multă lume!”, a declarat Gabriel Mihali.

