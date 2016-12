PSD Satu Mare, pentru tineri și dezvoltare

Campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică, 11 decembrie, se află pe ultima sută de metri. Candidații PSD Satu Mare, în frunte cu președintele Aurelia Fedorca, se declară mulțumiți de campanie, care a fost una fructuoasă și benefică pentru întărirea relației dintre cetățeni și membrii organizației PSD Satu Mare.

Aurelia Fedorca a afirmat faptul că încrederea sătmărenilor în Partidul Social Democrat este mare, lucru care nu face decât să bucure și să întărească forța de muncă a candidaților.

“Suntem pe la final de campanie, suntem obosiţi puţin dar încărcaţi pozitiv pentru că este extraordinar de plăcut să mergi să iei contactul cu cetăţenii, să le cunoşti problemele şi să realizezi că de fapt ceea ce tu propui şi în soluţiile pe care le propune PSD sunt rezolvate problemele lor. De aceea, eu am constatat că lumea ne priveşte cu multă încredere şi multă speranţă şi credem noi că România se îndreaptă într-o direcţie bună, oamenii reuşesc să facă diferenţa între guvernul PSD, cea a făcut PSD când a fost la guvernare şi ceea ce au făcut celelalte guverne PDL, PNL, guvernul tehnocrat. Oamenii ştiu bine cine le-a tăiat salariile şi pensiile şi cine le-a reîntregit. Noi mai vrem ca România să fie atractivă, dar prin forţă de muncă bine plătită de data aceasta pentru că noi considerăm că poporul român a strâns suficient cureaua, şi de data aceasta creşterea economică şi bunăstarea trebuie să se simtă clar, concret şi direct în buzunarul cetăţeanului român. Noi dorim să atragem investiţiile prin impozite mici, dorim o birocraţie scăzută, dorim să fie muncitori calificaţi dar şi foarte bine plătiţi. Pentru asta vom acorda un pachet important de reduceri de taxe şi impozite, aşa cum am spus-o, vom creşte salariul minim pe economie în fiecare an până când o să ajungă la 1750 lei, conform programului de guvernare. Aceste măsuri vor împinge toate salariile în sus şi vom aduce mai mulţi români în clasa de mijloc, acesta fiind obiectivul nostru principal în acest program de guvernare. Mă adresez în mod special tinerilor şi familiilor tinere pentru că în fiecare an din ce în ce mai mulţi doresc să plece din România. Eu sunt primar într-o zonă unde exodul şi tinerii care pleacă sunt într-un număr foarte mare, de aceea le cer să rămână acasă, pentru că vor avea un viitor bun aici, acasă, dacă vor alege să voteze PSD, astfel încât să putem pune în aplicare programul de guvernare”, a spus președintele PSD Satu Mare.

Ioana Bran, candidată pentru Camera Deputaților, se adresează în mod special tinerilor, pe care își dorește să îi vadă dezvoltându-se în țară, în România.

”Suntem în ultimele zile ale acestei campanii, o campanie care a fost foarte frumoasă și cred că ne va părea rău că s-a terminat. În această perioadă, alături de colegi am străbătut județul, am fost în fiecare localitate și am prezentat programul național al PSD pentru guvernare și măsurile care se vor lua imediat după ce vom ajunge la Palatul Victoria. M-am întâlnit, de asemenea, cu foarte mulți tineri care mi-au spus că nu mai au nici o șansă în Satu Mare și că nu văd de ce nu ar pleca în străinătate. Avem tineri frumoși, inteligenți, capabili și specialiști. Aceștia nu trebuie să lucreze în construcții prin Londra sau Paris sau medicii tineri să migreze în Germania sau Franța, și să poată să se specializeze și să practice aici, în România, în spitale moderne și curate. Fac un apel către toți tinerii din Satu Mare, ca duminică, 11 decembrie, să meargă la vot, le prezint și câteva măsuri concrete din programul PSD: creșterea burselor pentru studii la 175 lei, salariul minim de încadrare de 2.500 lei pentru tinerii licențiați în programul Primul Salariu, 1.500 de locuințe pentru tinerii specialiști și accesarea a 200.000 lei prin programul național Start Up. Fac un apel, de asemenea, către toți sătmărenii, să aibă încredere în mine, în generația noastră, să creadă că această Românie poate să fie una mai bună, să avem o viață decentă, cu mai mulți români în clasa de mijloc, să creadă în capacitățile noastre, că ne vom zbate cu tot ce ne stă în putință pentru a face o Românie mai prosperă”, a spus Ioana Bran.

Aflându-se la finalul mandatului de parlamentar, Octavian Petric consideră că experiența anterioară îl ajută să poată continua lupta pentru județul Satu Mare, reușind astfel să ducă la final actualele proiecte pe care programul PSD le are în vedere.

”Pentru că mă apropii de finalul mandatului de parlamentar, vreau să le mulțumesc tuturor sătmărenilor care mi-au acordat votul în urmă cu patru ani, și celor care mi-au reconfirmat încrederea în această lună de campanie. Am venit în fața lor cu fruntea sus pentru că, în urmă cu patru ani, marile proiecte pe care mi le-am propus le-am și realizat, am reușit să le trec prin Parlament. Vreau să le și reamintesc în mare, este vorba despre Centura municipiului Satu Mare, al treilea pod peste Someș, modernizarea drumului național Livada-Negrești Oaș și construcția unui nou sediu pentru Primăria Tășnad. Am fost aproape de sătmăreni prin cele trei cabinete parlamentare pe care le-am avut în Satu Mare, Ardud și Poiana Codrului. Ușa mea a fost deschisă pentru toți sătmărenii care au avut de rezolvat o problemă, dar și pentru cei care au avut nevoie de un sfat. Știu că mai sunt multe lucruri de făcut pentru Satu Mare, pentru sătmăreni. Este nevoie să aducem din nou PSD la guvernare pentru a putea finaliza marile proiecte pe care ni le-am propus”, a spus Octavian Petric.

Gabriel Leș, candidat pentru Senatul României, a vorbit despre problema frecventă care se ridică atât în județul Satu Mare, cât și la nivel național, respectiv veniturile mult prea mici ale cetățenilor.

„Aș vrea să vă spun că a fost o campanie grea și extrem de solicitantă din punct de vedere fizic, și nu numai. Dar pe de altă parte a fost frumos pentru că am reușit să ne întâlnim cu mulți cetățeni. Vreau să vă spun că am avut și satisfacții personale în condițiile în care, în urma celor doi ani de zile cât am fost director executiv la APIA, au fost foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit, m-au recunoscut, au apreciat activitatea pe care am avut-o. Vreau să vă spun că, dacă ar fi să generalizăm și să ne gândim la problemele ridicate de către cetățenii cu care ne-am întâlnit este una care se regăsește la nivel național, și anume, veniturile, fie că vorbim de partea de salarizare, fie că vorbim de partea de pensii, sunt chestiuni care deranjează. Oamenii ar trebui și ar merita să trăiască altfel, în condițiile în care Guvernul Ponta a lansat o creștere economică, și această creștere economică ar trebui să se regăsească în buzunarele tuturor românilor. Programul de guvernare, pe care Partidul Social Democrat îl prezintă și astăzi, este unul care se pliază pe cerințele și pe dorințele cetățenilor. Acest program este un program cu calcule bugetare clare. În perioada întregii campanii, acest program nu a putut fi atacat pe calcule și pe cifre, ci doar a fost criticat. Acestea sunt oarecum chestiuni logice și normale, într-o campanie electorală”, a declarat Gabriel Leș.

Aurelia Fedorca îndeamnă sătmărenii, atât pe cei tineri cât și pe cei mai în vârstă, să voteze cu încredere candidații PSD.

“Obiectivul nostru este să obţinem doi deputaţi şi un senator, eu consider că vom obţine cele trei mandate de parlamentari pentru că sătmărenii ştiu să facă diferenţa între programul prezentat de PSD şi de ceilalţi competitori dar şi între candidaţii pe care noi îi propunem. Avem trei candidaţi extraordinar de serioşi, aplicaţi, buni profesionişti, cu elan tineresc, cu multă experienţă. De aceea, eu îndemn sătmărenii, tineri şi vârstnici, să vină la vot şi cu încredere să voteze candidaţii PSD şi să îndrăznească să creadă într-un viitor la ei acasă”, a declarat președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca.

Președintele interimar al Organizației municipale a PSD Satu Mare a subliniat aprecierea pe care sătmărenii o au față de programul PSD.

„În municipiul Satu Mare, împreună cu candidații, putem să spunem că a fost una dintre cele mai active campanii din ultimii ani. Am bătut toate cartierele pe jos, am vorbit cu sătmărenii pe care i-am întâlnit pe stradă, dar am bătut și la ușile oamenilor. Și vreau să vă spun că foarte multe uși s-au deschis și oamenii ne-au primit în case. Mesajul nostru și programul de guvernare prin care Partidul Social Democrat vrea să aducă mai mulți români în clasa de mijloc este foarte mult apreciat de sătmăreni, mai ales de cei care își doresc un loc de muncă bine plătit și nu vor să plece în alte județe, sau chiar din țară. În urma discuțiilor avute cu sătmărenii, așteptările noastre, sper și cred că va fi cu un număr de voturi mult mai mare și cu un scor mult mai mare decât la alegerile locale. În urma acestor aspecte, îi invit pe toți sătmărenii să participe în data de 11 decembrie, duminică, la vot, pentru că județul Satu Mare are nevoie de o echipă puternică, echipă care să-i reprezinte la București. Iar echipa Partidului Social Democrat este singura care a demonstrat cu succes acest aspect”, a afirmat Radu Roca.

Ioana Simion