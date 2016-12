Rezultatele meciurilor de marţi în Liga Campionilor

Grupa A

PSG-Ludogoret 2-2

FC Basel- Arsenal 1-4

Arsenal castiga grupa in fata lui PSG, echipa care a fost condusa de doua ori si a egalat in minutul 93. Ludogoret continua in 16-imile Europa League.

Grupa B

Dinamo Kiev-Besiktas 6-0

Benfica-Napoli 1-2

Napoli si Benfica merg in optimi in aceasta ordine, in timp ce Besiktas va evolua in Europa League.

Grupa C

Barcelona-M’Gladbach 4-0

Manchester City-Celtic 1-1

Hattrick reusit de Arda Turan intr-o seara in care Messi a ratat depasirea lui Cristiano Ronaldo la numarul de goluri marcate in grupe.

Grupa D

Bayern Munchen-Atletico Madrid 1-0

PSV Eindhoven-Rostov 0-0

Atletico sufera prima infrangere dupa cinci meciuri castigate la rand, in timp ce Rostov prinde locul de Europa League.