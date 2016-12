România la un pas de semifinale

Meci de mare lupta castigat de Romania, marti seara, in fata Cehiei, de departe revelatia acestui Campionat European de handbal feminin gazduit de Suedia. Tricolorele s-au impus cu 30-28 dupa un meci in care Cehia nu ne-a condus niciodata. Romania ajunge la sase puncte in clasamentul grupei principale din care face parte

Cristina Neagu a fost inca o data jucatoarea providentiala pentru echipa noastra, cu 10 goluri din 16 aruncari.

Un meci foarte bun a realizat si pivotul Crina Pintea, jucatoare cu 6 goluri din tot atatea aruncari si care in repriza a doua a incasat doua eliminari la interval de doar cateva minute.

Romania intalneste Danemarca, miercuri de la 19:30in direct la TVR2.Iar cu un succes tricolorele merg sigur în semifinale.

Cristina Neagu ajunge la 43 de goluri marcate la acest turneu final si ramane pe primul loc in topul marcatorilor. Suedeza Isabelle Gullden, handbalista de la CSM Bucuresti, este a doua marcatoare a Campionatului European, cu 28 de goluri.