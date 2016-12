Royal Dance Club, o nouă gală de poveste

Seară magică pentru iubitorii dansului din Satu Mare…Ajunsă la a 9-a ediţie, Gala Royal Dance Club a reușit din nou să umple până la refuz sala Casei de Cultură a Sindicatelor.

Perechile premiate au oferit un nou spectacol de ținută cu momente deosebite de grație, frumusețe, ritm și eleganță… A fost cu siguranţă cea mai reuşită ediţie a galei de la Royal Dance, demonstrând de la an la an că reprezintă un model de urmat la capitolul organizare, performanţă, show…

Iar de la an la an gala crește în valoare și în spectaculozitate… Show-uri atent pregătite cu o coregrafie specială pentru fiecare pereche. Iar ca o noutate, fiecare pereche de la Royal a avut parte de un mic film de prezentare la intrarea pe scenă.

Aşa cum ne-au obişnuit cei de la Royal Dance Club, şi joi seara antrenorii au oferit un premiu special.Anul acesta cel surprins de momentul de premiere a fost noul city manager al municipiului Satu Mare, Masculic Csaba. Acesta e un vechi colaborator al clubului şi a avut ani buni băiatul, pe David, printre dansatori.

”A fost un an foarte bun pentru noi. Contăm deja şi la nivel de campionat naţional .Avem două perechi campioane naţionale şi medalii la Cupa României. De la an la an creştem în valoare şi asta nu poate decât să ne bucure. Apoi se vede o creștere în valoare a sportivilor noștri iar numărul mare de premii acordate la această gală spune totul”, ne-a declarat antrenorul Ovidiu Ignat, cel care alături de Otto Varga, Cristian Cordea, Iudith Cordea și Marius Iepure se ocupă de pregătirea dansatorilor.

N-au lipsit momentele speciale oferite de cei mai mici dansatori, unii dintre ei încă purtători de…pampers.Atmosfera de sărbătoare a fost întreţinută şi de momentul deosebit oferit de Corul Canticum dirijat de Kuki Zsolt şi el tată de…dansatori la Royal.

Campionii naţionali de la Royal Dance Club din acest an: Oana Bumba-Ciprian Mariţa şi Luana Arnăuţ- Tudor Sabău.

”Vreau să le mulțumim părinților și sponsorilor pentru ajutor și celor de la Școala de Arte cu care colaborăm foarte bine”, a mai punctat Ovi Ignat.

Înregistrarea galei va fi difuzată luni, 2 ianuarie, de la ora 20,45 în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la NORD VEST TV.