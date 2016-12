Scandal la Poliția Satu Mare, la final de an

Preşedintele sindicatului Europol, Cosmin Andreica, aduce acuzaţii grave noului şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, Alin Haniş, acuzându-l că este “un dictator în exerciţiu” care împarte în mod arbitrar sporurile doar şefilor din Poliţie. Asta în timp ce agenţii de rând îşi folosesc maşinile personale, lucrează în timpul liber şi nu sunt recompensaţi. El a precizat că va face o sesizare pe această temă conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În cele ce urmează, redăm integral precizările făcute de Cosmin Andreica în legătură cu sporurile acordate la Poliția Satu Mare.

Zilele acestea, au venit, de la Inspectoratul General al Poliției Române, 12 indicatori pentru sporul de lucrări de excepție și misiuni speciale care se aplică pentru următoarele 6 luni și reprezintă procente între 30%-50% din salariul de bază.

Pentru IPJ Satu Mare au fost repartizați 3 indicatori de 50%, 4 indicatori de 40% și 5 indicatori de 30%. După scandalul din 2014, când șefii IPJ Satu Mare și-au votat unii altora aceste sporuri în cadrul unei ședințe, lucrurile au intrat pe un făgaș normal, în sensul că polițiștii propuși la aceste recompense erau analizați din punct de vedere al activității în cadrul unor întâlniri la care participau inclusiv reprezentanții organizațiilor sindicale și profesionale. La numai o lună de când a apărut în peisaj neavenitul împuternicit inspector șef Alin Haniș, care nu cunoaște nici măcar fețele subalternilor săi, a decis ca aceste sporuri să nu se acorde în urma unei proceduri transparente și obiective, ci să le folosească pentru a-și cumpăra susținerea șefilor de sub el, și implicit liniștea pe perioada șederii la Satu Mare.

Astfel, ca un dictator în exercițiu, în mod arbitrar, a stabilit singur propunerile pentru aceste sporuri și a acordat 7 indicatori din cei 12 disponibili, ofițerilor de poliție cu funcții de conducere. Problema care irită cel mai mult este că între cele 7 propuneri, niciunul nu este ofițer cu funcție de execuție ci toți sunt șefi. Mai mult, pentru prostime a acordat cuantumul cel mai mic al sporului, de 30%, în timp ce pentru cei care își justifică performanța prin munca subalternilor, adică șefilor, le-a acordat sporurile cele mai mari, de 40% și 50%.

Nici nu intrăm în subiectul principiului proporționalității pe care l-a ignorat, și pe baza căruia trebuia să acorde 8 indicatori la agenți și 4 indicatori la ofițeri, în condițiile în care, la nivelul IPJ Satu Mare peste 75% sunt agenți de poliție.

După ce a luat decizia, a manifestat o temere față de reacția polițiștilor la aflarea acestor nominalizări, astfel că nici măcar nu a făcut lista publică. Cu toate acestea, noi am găsit lângă un coș de gunoi din incinta inspectoratului o hârtie mototolită în care am găsit norocoșii șefi care vor avea lunar în plus la salariu sume cuprinse între 1500 lei și 2500 lei, în timp ce agenții vor primi „proporțional” sume între 250 lei și 350 lei. Și uite așa, ca și în fabula lui Grigore Alexandrescu, Câinele și cățelul, noul „meneger” a instaurat egalitatea, dar numai pentru dobitoace.

Șefii care au știut cel mai bine să își pună în valoare „munca” lor, realizată de subalterni, sunt următorii: cms. șef RAKOCZI ALEXANDRU – șeful Serviciului Rutier, cms. șef VESCAN HORIA (coincidența face ca soția sa să fie și șefa Serviciului Resurse Umane) – împuternicit șef al Poliției Mun. Satu Mare și cms. șef URÂTE DINU – Șef al Poliției Mun. Carei, premiați cu un spor de 50% din salariul de bază, iar cms. șef ONET MELANIA – șef al Serviciului Financiar Contabilitate, cms. șef SASU DAN – șef al Serviciului Criminalistic, cms. BUTNARU CLAUDIU – împuternicit Șef Birou Investigații Criminale, cms. șef CIGAN DORIN – împuternicit Șef Secția 1 de Poliție Rurală Valea Vinului, cu un spor de 40% din salariul de bază.

Impresionant este faptul că niciunul dintre subalternii acestor ofițeri nu a fost nominalizat și nu s-a remarcat în mod „excepțional”, dar totuși șefii lor, pe ascuns, fără ca nimeni să știe, au prins infractori periculoși, și-au pus viața în pericol în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au capturat droguri de mare risc, au prins urmăriți internaționali și au avut cele mai multe dosare în lucru, după care, marmota învelea ciocolata în staniol.

Deși aceste sporuri ar trebui să reprezinte o recompensă pentru rezultatele obținute, și să fie popularizate notele de fundamentare care conțin rezultatele „excepționale” ale acestor șefi, ne exprimăm temerea că dacă polițiștii și-ar exercita atribuțiile cum o fac unii dintre beneficiarii acestor premii, ar trebui să îi rugăm pe alții să ne prindă hoții și să impună ordinea și siguranța publică în județul Satu Mare.

De asemenea, remarcăm faptul că unii dintre beneficiari au fost avansați la 1 Decembrie, înainte de termen, la gradul profesional următor, iar acum sunt din nou pe listă, în timp ce alții au soții sau soțiile șefi de servicii, care la rândul lor în perioadele anterioare au beneficiat și ei de aceste sporuri. Ce să mai, o mare „familie” fericită în care proștii lucrează iar şmecherii își împart bonusurile, că doar șefii au salarii micuțe, de 4-5000 lei pe lună, și nu le ajung. Iar în timp ce la noi șefii tac mâlc, să nu cumva să se afle că vor lua acest spor, la IPJ Timiș, șeful Serviciului Acțiuni Speciale, cms. șef Daniel Milincu, a hotărât că este corect ca să împartă cu subalternii lui această recompensă.

Am ajuns într-o situație ridicolă și care poate escalada în orice moment. Nu știm cât vor mai rezista polițiștii operativi să îndure această bătaie de joc la adresa lor, și cât vor mai accepta ca rezultatele obținute de ei să fie folosite de șefii lor pentru a-și obține beneficii personale. Iar la cum decurg lucrurile, noi îi îndemnăm pe polițiști să își îndeplinească strict sarcinile din fișa postului, să nu mai aducă de acasă bani pentru cele necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, să nu mai accepte să vină la muncă din timpul lor liber, să nu își mai folosească mașinile personale în scopul serviciului și să înceteze să mai creadă că dacă obțin rezultate vor fi și apreciați.

Îi transmitem domnului împuternicit Haniș, că nu vom accepta să își bată joc de un întreg inspectorat, doar pentru a avea liniște în cele 6 luni de mandat, iar dacă a fost adus la Satu Mare pentru a bifa o nouă poziție în cariera sa profesională, decât să mai producă frustrare și să promoveze discriminările între polițiști, mai bine să își petreacă mai mult timp pe la Oradea, că lucrurile merg și fără el.

Este ultimul apel pe care îl facem acestui pseudo inspector șef, care nici măcar minimul respect nu îl are de a-și saluta subalternii pe holurile instituției când trece pe lângă ei. Vom sesiza conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române cu privire la discriminările pe care acest personaj le face între polițiștii cu funcții de conducere și cei cu funcții de execuție.

Cristian Stan