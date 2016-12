Simeone, antrenorul anului 2016

Argentinianul Diego Simeone a fost declarat antrenorul anului 2016 intr-o ierarhie realizata de Federatia Internationala de Statistica si Istorie a Fotbalului (IFFHS).

Simeone i-a devansat in aceasta ierarhie pe francezul Zinedine Zidane, castigator al Ligii Campionilor cu Real Madrid, si pe italianul Claudio Ranieri, tehnicianul care a furnizat surpriza obtinand titlul in Anglia cu Leicester City.

Un singur antrenor din Argentina a mai obtinut primul loc la finalul unui an, in doua randuri, in aceasta ierarhie a celor mai buni tehnicieni. Este vorba de Carlos Bianchi, in 2000 si 2003.

In afara podiumului s-au clasat Pep Guardiola, Unai Emery, Luis Enrique, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri si Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns).

Topul selecţionerilor

In alta ordine de idei, portughezul Fernando Santos a fost desemnat cel mai bun selectioner in 2016 dupa titlul european obtinut cu nationala Portugaliei la EURO 2016. Lars Lagerbeck (nationala Islandei) si Joachim Low (nationala Germaniei) au completat podiumul.