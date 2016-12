Steliştii nu se sperie de Villarreal!

Delegaţia Stelei a plecat ieri dimineaţă spre Spania, acolo unde echipa lui Laurenţiu Reghecampf se va duela, azi, cu Villarreal, în meciul decisiv pentru accederea în şaisprezecimile Europa League. Pentru a atinge acest obiectiv, “roş-albaştrii” au nevoie de o victorie, lucru considerat posibil de Helmuth Duckadam.

“Echipa pleacă în Spania cu gânduri de calificare. Sigur, şansele nu sunt foarte mari. Practic, o victorie ne-ar califica. Nu joci nici cu Barcelona, nici cu Real Madrid. E o echipă bună, dar nu este una dintre forţele Europei să spui că n-ai nicio şansă. Nu cred că Steaua are un jucător decisiv, nu cred că în România există aşa ceva. Poate să marcheze Enache, Adi Popa… asta nu e problemă. Important e să creăm ocazii, să ajungem în faţa porţii. Va trebui să ne apărăm foarte bine şi să dăm lovitura pe contraatac.

Titlul de campioană nu se pune în discuţie, câştigăm cu siguranţă. Acum e importantă calificarea în primăvara europeană. Steaua va câştiga campionatul destul de uşor. Reghecampf are un obiectiv foarte clar, câştigarea campionatului, şi e în grafic. Nu se pune problema să fie înlocuit”, a comentat Duckadam la ProSport LIVE.

Echipa probabilă a Stelei:

Niță – Ov. Popescu, Tamaș, Toșca, Momcilovic – Moke, Pintilii – Enache, Boldrin, De Amorim – Adi Popa

Partida dintre Villarreal și Steaua se va disputa joi, de la ora 18:00 si va fi transmisa de PROTV si Dolcesport1.

Tot azi, Astra va juca acasa cu AS Roma de la ora 20. Italienii sunt deja calificati in vreme ce giurgiuvenii merg mai departe si in cazul unui esec cu conditia ca Austria Viena si Viktoria Plzen să termine la egalitate.