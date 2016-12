“Suedezul” Adrian Pop a primit titlul de antrenor emerit

Cupa 1 Decembrie la spadă ce a avut loc în week-end la sala Alexandru Csipler ne-a oferit și câteva surprize plăcute. În afara faptului că i-am văzut extrem de implicați în organizare pe soții Simona și Adrian Pop , pe veteranul antrenor Csiszar Francisc și pe toți ceilalți tehnicieni de la spadă de la CS Satu Mare, Nagy Lehel , Simona Surducan sau Adrian Szilagyi , la turneu au venit și doi sătmăreni plecați de ani buni pe alte meleaguri. E vorba de fostul arbitru FIFA la fotbal Marcel Savaniu și spadasinul Adrian Pop, ultimul sportiv de la un club sătmărean participant la Jocurile Olimpice.

Marcel Savaniu se pare că a revenit la prima dragoste …sportivă. Și anume la spadă. El a preluat secția de spadă de la Corona Brașov și a venit acum la Satu Mare în calitate de antrenor și șef de delegație brașoveană…Ne aducem cu drag aminte că Marcel Savaniu împreună cu Adrian Pop a fost campion al României cu echipa CS Satu Mare.

Adrian Pop a revenit și el acasă, din Suedia, pentru o mică vacanță oarecum forțată de unele probleme medicale. Iar la Satu Mare a avut parte de o surpriză din partea conducerii CS Satu Mare. Directorul Marcel Tarța i-a înmânat diploma de antrenor emerit sosită recent de la MTS.

”Trebuie să le mulțumesc foștilor mei elevi, Amalia Tătăran și Adrian Pop. Datorită talentului lor, a rezultatelor obținute cu ei în calitate de antrenor am primit această distinație. Sunt foarte mândru de ce am lăsat aici acasă și acum sunt bucuros că sala e din nou plină de copii. Îmi aduc mereu cu drag aminte că am câștigat și eu Cupa 1 Decembrie dar la floretă la sfârșitul anilor 70” a spus Adrian Pop care acum antrenează în Suedia.

Legat de anul 2016, Adrian Pop a recunoscut că marele regret îl reprezintă ratarea calificării cu Suedia la Jocurile Olimpice. ” Echipa Suediei a fost prima sub linie la calificări…Asta e…sperăm să se schimbe ceva și peste 4 ani să avem totuși spada pe echipe la Olimpiadă, altfel va fi greu să mai crești opt ani o altă generație” a spus Adrian Pop.

Un interviu cu Adrian Pop și detalii despre Cupa 1 Decembrie la spadă de la Satu Mare, luni seara de la ora 20,45 în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV.

Rezultatele complete în ediția de mâine a GNV.