Sylvester Stallone a refuzat propunerea lui Trump de a face parte din administrația sa

Sylvester Stallone a refuzat propunerea lui Donald Trump de a face parte din administrația sa, însă actorul nu a fost categoric astfel încât să indice că va refuza și o altă eventuală propunere, scrie portalul bfmtv.com.

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, îl considera potrivit pe Sylvester Stallone în fruntea National Endowment of the Arts, fondul național pentru sprijinirea proiectelor din domeniul artei. Însă, potrivit New York Times, actorul a declarat duminică că este incredibil de flatat pentru această propunere însă consideră că ar fi mult mai eficient ajutând veteranii.

La 15 decembrie cotidianul Daily Mail relata că Donald Trump l-a abordat pe actorul care l-a interpretat pe Rocky pentru un post legat de domeniul artelor în cadrul administrației sale. Fondul național pentru arte are rolul de a sprijini subvenționarea artiștilor și instituțiilor din acest domeniu din SUA.

Actorul însă nu închide complet ușa propunerii de a face parte din administrația lui Trump. Îl ador pe Donald Trump, a indicat actorul pentru revista Variety. Este un personaj de genul celor ale lui Dickens. Înțelegeți ce vreau să spun? Există persoane precum Arnold, Babe Ruth, care sunt mult mai mari decât viața însăși, a spus Stallone, conform bfmtv.com.