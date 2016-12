Teixeira şi Morais la Steaua pentru un milion

Gigi Becali nu asteapta Anul Nou pentru a-si intari lotul si vrea sa rezolve inca din ultimele zile ale lui 2016 transferul jucatorilor Felipe Teixeira si Junior Morais de la Astra Giurgiu.

Patronul stelist s-a inteles cu cei de la Astra pentru transferul celor doi jucatori in schimbul a un milion de euro, anunta ProTv.

In alta ordine de idei, Constantin Budescu este asteptat gratis la Steaua dupa ce-si va fi rezolvat obligatiile contractuale cu chinezii de la Dalian Yifang.

Steaua mai cauta doi fundasi centrali, printre numele vehiculate numarandu-se si fostul dinamovist Ante Pulijc, dar si Ionut Larie de la CFR Cluj.

Coşmar în finalul anului

Steaua a incheiat anul in genunchi, suferind mai multe esecuri pe toate fronturi. Eliminata din Europa League la diferenta de un gol, Steaua a parasit Cupa Romaniei la penalty-uri in fata divizionarei secunde CS Mioveni, pentru ca mai apoi sa piarda primul loc in Liga 1 si sa fie umilita de Dinamo, cu 4-1, in semifinalele Cupei Ligii.

Certitudine

Singura certitudine in privinta transferurilor de iarna este Denis Alibec, jucator care a semnat inca din toamna si care se va prezenta din 4 ianuarie la pregatire sub comanda lui Laurentiu Reghecampf.