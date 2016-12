Timişoara şi Gaz Metan scapă de depunctare

Directorul de imagine-comunicare de la LPF, Marius Mitran, a anunțat că ACS Poli Timișoara și Gaz Metan vor scăpa de depunctare. Mai mult, toate formațiile care au fost depunctate vor avea parte de o surpriză în play-off. “Depunctările vor fi înjumătăţite în playoff și playout. Dacă tot am manifestat intenţia, prin noul sistem, ca distanţele să se micşoreze în playoff şi playout, e normal că aceste distanţe să rămână mai mici între echipe prin această împărţire. Gaz Metan, din datele pe care le avem noi, are toate şansele să scape de depunctare. Echipa din Bulgaria căreia avea să îi plătească datoria nu mai există. Ei nu aveau unde să plătească, clubul nu mai există. Celelalte două echipe, Pandurii şi ASA, vor fi depunctate. Acolo lucrurile sunt limpezi. Timisoara a avut 14 puncte de penalizare, din care 6 pentru datorii. Restul de 8 puncte sunt pentru că nu a îndeplinit baremul sezonul trecut pentru o echipa care retrograda în Liga a 2-a. Dar ea, practic, nu a retrogradat. Timişoara are şanse mari să îşi câştige aceste 8 puncte la TAS. Verdictul se va da în această iarnă”, a mai spus Marius Mitran la televiziunea sportro. În acest caz Gaz Metan ar fi pe locul 3, cu 37 de puncte, în timp ce ACS Poli Timișoara va acumula 16 puncte, ar urca pe locul 13 în Liga 1, cu doar un punct în spatele Concordiei Chiajna.