Trei echipe din Liga 1 vor fi depunctate

Comisia de Licentiere va opera noi modificari in Liga 1 dupa ce va fi fost trasa cortina peste sezonul din acest an calendaristic, adica dupa ultimele meciuri programate in 2016. Astfel, dupa semifinalele Cupei Ligii programate la 22 si 23 decembrie vor fi anuntate oficial noile depunctari, insa cei de la Digi Sport au anuntat inca de acum ca Gaz Metan Medias, Pandurii Tg.Jiu si ASA Tg.Mures vor pierde cate trei puncte la masa verde. Dintre acestea, ASA Tg.Mures este singura care mai fusese depunctata si la inceputul sezonului cu 6 puncte.