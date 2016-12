Un An Nou Fericit vă dorim…

Și cu Plugușorul original venim…Din suflet redacția Gazeta de Nord Vest vă mulțumete că ne-ați fost alături în 2016 Și să sperăm că împreună vom duce tradiția pe mai departe. Cu alte numere și apariții în print și pe online. Cu știri proapete și cu povești de viață din Sătmarul nostru milenar…Sătmărenilor noștri dragi din suflet LA MULȚI ANI!!!

Și tradiționalul Plugușor:

Aho, aho, copii si frati,

Stati putin si nu manati,

Langa boi v-alaturati

Si cuvantul mi-ascultati.

Maine anul se inoieste

Plugusorul se porneste

Si incepe a ura

Pe la case a colinda

Iarna-i grea omatu-i mare

Semne bune anul are

Semne bune de belsug

Pentru brazda de sub plug

Plugusor cu patru boi

Ia mai manati, mai flacai!

Hai, hai…

S-a sculat mai an

Badica Traian

Si-a-ncalecat

Pe-un cal invatat

Cu saua de aur,

Cu nume de Graur,

Cu frau de matasa,

Impletit in sase,

Cat vita de groasa.

El in scari s-a ridicat,

Peste campuri s-a uitat,

Sa aleaga-un loc curat

De arat si semanat.

Si-a pornit intr-o joi

Cu un plug cu doispreceze boi

Boi boureni,

In coada codalbeni,

In frunte tintatei.

Ia mai manati, mai, flacai!

Hai, hai…

Cu luna, cu saptamana,

Își umplu cu aur mana

Si el vru sa vada

De-i dete Dumnezeu roada.

Era-n spic cat vrabia,

Era-n bob cat trestia.

Ia mai manati, mai flacai!

Hai, hai…

Traian iute s-a intors

Si din grajd alt cal a scos.

Un alt cal mai nazdravan,

Cum ii place lui Traian,

Negru ca corbul,

Iute ca focul,

De nu-l prinde locul.

Cu potcoave de argint,

Ce da sporul la fugit.

Traian iute-a-ncalecat,

La Tinchin a apucat

Si otel a cumparat,

Ca sa faca seceri mari,

Pentru seceratorii tari.

Si-altele mai mititele,

Pentru fete ochesele

Si neveste tinerele.

De urat, am mai ura,

Dar ma tem ca va-nsera,

Pe-aici, pe la dumneavoastra,

Departe de casa noastra.

Si ne-asteapte si-alte case,

Cu bucate mai gustoase,

Cu paine calda pufoasa,

Cu vinul de vita-aleasa,

Cu Cotnar de Dragasani,

La anul si la multi ani!