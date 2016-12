Un sătmărean la curtea prinţului Charles

Szilard Banyi este un tânăr pictor din Satu Mare care a avut privilegiul de a fi

primit la palatul Buckingham de însuşi moştenitorul tronului Marii Britanii

Puţini români au avut privilegiul de a fi primiţi la reşedinţa Casei Regale a Marii

Britanii de însuşi prinţul Charles, în momentul de faţă una dintre cele mai mari

personalităţi ale lumii.

Printre ei şi Szilard Banyi (23 de ani) un tânăr pictor din

Satu Mare care în urmă cu două săptămâni a participat la o recepţie dată în Palatul

Buckimgham de prinţul Charles, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfinţarea

fundaţiei FARA, o organizaţie neguvernamentală care oferă servicii complexe

copiilor şi tinerilor dezavantajaţi. Szilard i-a făcut cadou o pictură, intitulată

„Visul” alteţei regale, iar răspunsul acestuia a fost pe măsura nobilului gest “That’s

brilliant!”.

Cu o înfăţişare rebelă care te trimite invariabil la James Dean, sătmăreanul

pictează cu mare pasiune încă de la 13 ani.

“În clasa a VIII-a profesorul de desen

mi-a spus că am talent la desen şi mi-a recomandat să urmez Liceul de Arte Aurel

Popp. I-am ascultat sfatul şi după ce am intrat primul au urmat patru ani interesanţi

la o instituţie şcolară de unde am avut multe de învăţat.” ne dezvăluie Szilard.

Însă destinul nu a fost tot timpul favorabil cu tânărul pictor.

La cinci ani a fost adus la Centrul de Plasament din Satu Mare, unde a trebuit să-şi găsească o a doua familie. Înainte de a termina liceul soarta i-a mai dat o lovitură după ce l-a pierdut şi pe tatăl său.

“Au fost momente dificile atunci pentru mine. Am avut o perioadă

de rătăcire şi m-am refugiat în alcool şi droguri. Am părăsit Centrul de Plasament,

mâncând şi dormind pe unde apucam. Refugiul l-am găsit în cimitir unde pictam

cât era ziua de lungă, sub imboldul celor mai negre gânduri.” ne spune tânărul.

A avut norocul să-i întâlnească pe cei de la fundaţia FARA, o organizaţie

neguvernamentală si care de peste 20 ani oferă servicii complexe copiilor şi

tinerilor dezavantajaţi.

”Cei de la fundaţie au fost colacul de salvare de care aveam

atâta nevoie.Am găsit aici sprijin material şi moral unde am putut continua atât cu

pictura cât şi cu alte îndeletniciri.” ne spune Szilard.

De un real sprijin i-a fost şi Zoltan Szilagyi, cel care l-a ajutat să se angajeze la

Teatrul de Nord pe postul de pictor butafor, aşa că multe din decorurile pe care

spectatorii pot să le vadă în piesele teatrului sătmărean aparţin lui Szilard.

O experienţă unică până acum, avea să o trăiască cu ceva puţin timp în urmă când

împreună cu mai mulţi membri ai fundaţiei FARA au fost invitaţi, de către Casa

Regală a Marii Britanii, la un dineu în onoarea împlirii a 25 de ani de la înfiinţarea

acestei organizaţii.

”Am înţeles că însuşi prinţul Charles s-a implicat în înfiinţarea

fundaţiei în România. Timp de o săptămână am stat în Londra, la o familie de

englezi, perioadă în care am avut posibilitatea să văd şi să fac o mulţime de lucruri

interesante. Am vizitat majoritatea edificiilor importante din capitala Angliei însă

cu adevărat impresionat am fost de National Gallery, unde efectiv m-am pierdut

prin mulţimea galeriilor de acolo. Am fost fascinat de tot ce am văzut, în special de

“Autoportretul” lui Van Gogh, pictură în faţa căreia am stat mai bine de două ore”.

mărturiseşte Szilard.

Totuşi ce l-a marcat cel mai mult avea să fie vizita de la Palatul Buckingham, unde

au vut privilegiul să fie primiţi de prinţul Charles. „O persoană impunătoare, însă

în acelaşi timp foarte simpatic şi prietenos. M-a întrebat de unde sunt şi când i-am

spus că din Transilvania s-a luminat tot la faţă şi mi-a răspuns că am norocul să

trăiesc într-un loc cu adevărat special foarte drag lui.” încheie Szilard.