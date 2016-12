Verdictul procurorilor în cazul copiilor exploatați de la Carei

Procurorii DIICOT vor clasa pana la sfarsitul anului dosarul deschis pentru fapta de exploatare de minori, in cazul copiilor care ar fi fost folositi de parintii lor la ambalarea jucariilor din ouale Kinder, anuntul fiind facut de un anchetator.

“Copiii nu au absente la scoala, sunt ingrijiti si nu s-au descoperit dovezi ca minorii au fost exploatati de catre familiile lor”, a declarat, marti, un procuror din cadrul DIICOT.

Dosarul a pornit in 23 noiembrie, cand procurorii DIICOT au pornit urmarirea penala in rem dupa ce cotidianul britanic The Sun a publicat un articol in care prezinta cazul unei femei din Satu Mare, Timea Jurj, care si-ar folosi copiii pentru a ambala jucarii din oua Kinder.

Aceasta a afirmat insa dupa aparitia materialului ca totul a fost o inscenare si ca i s-ar fi promis ca sotul sau va primi un loc de munca in Marea Britanie in schimbul colaborarii pentru material.

”Eu n-am inteles tot in engleza. A spus ca totul este OK. Au spus ca vor sa promoveze ouale. Am doi copii care umbla la scoala, la gradinita, nu lucreaza nicidecum 13 ore si a fost bagata si nepoata mea. A spus «Haide, fa si tu poza». S-a uitat si n-a inteles ce zice pe engleza”, a declarat Timea Jurj.

Directorul general al DGASPC Satu Mare, Mariana Dragos, a declarat ca institutia s-a autosesizat, in urma articolului publicat in cotidianul The Sun, pentru a vedea daca faptele prezentate sunt reale, daca acei copii au fost supusi la diverse forme de abuz si le-au fost periclitate dreptul la viata si la educatie.