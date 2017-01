Penalizat cu o oră, Mani cade pe 29 la general

Ajuns pe locul 18 la general la jumătatea raliului, Mani a primit în ziua de odihnă o penalizare de o oră și începe a doua săptămână din Raliul Dakar 2017 de pe locul 29 în clasamentul general. Luni a fost programată etapa a șaptea în care s-a rulat, prin Bolivia, din La Paz în Uyuni. Finișul raliului este programat pe 14 ianuarie în Buenos Aires, capitala Argentinei.

În ziua de odihnă, 8 ianuarie, organizatorii Dakar-ului au decis să verifice în amănunt GPS-urile tuturor concurenților din top 20, iar toți cei care nu primiseră deja penalizarea de o oră au fost chemați și informați că li se adaugă o oră în plus la timpul pe care îl au în clasamentul general. Motivul penalizării este alimentarea în porțiunea de neutralizare a probei speciale ce i-a dus pe concurenți din Argentina în Bolivia.

Emanuel Gyenes #29 Autonet Motorcycle Team : ”În ziua a patra, când am venit din Argentina în Bolivia, am avut o neutralizare unde nu doar eu, ci și piloții Honda și Svitko și mulți alți concurenți, am crezut că avem realimentare, dar nu am avut. Acolo am ieșit de fapt din neutralizare 1 km ca să alimentez. Concurenților din top 20 le-au fost verificate GPS-urile și organizatorii au văzut că de fapt am ieșit din traseu un km și am revenit, iar pentru asta ne-au dat câte o oră penalizare. Sincer acum sunt foarte trist din cauza aceasta, pentru că în concurs lupți foarte tare pentru fiecare minut ca să reușești să avansezi în clasament și când afli că ai primit o oră de penalizare nu îți pică deloc bine.

Acum am fost retrogradat pe locul 29 și asta este foarte în spate față de așteptările mele. Nu știu dacă mai pot sau am șanse să intru în top 20. Am să trag tare în a doua săptămână a acestui raliu.

În prima zi din a doua săptămână, luni 9 ianuarie, normal ar fi trebuit să avem 322 de km de probă specială, însă din cauza condițiilor meteo traseul probei a trebuit regândit și vom avea 161 de km. Este prima parte din etapa maraton, deci când ajung în Uyuni nu mă voi întâlni cu colegii din echipa de asistență tehnică. Marți vom merge din Uyuni în Salta (Argentina), unde vom avea 534 de km de probă specială, dar cred că acolo nu vor mai fi probleme din pricina vremii.”