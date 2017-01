A mai trecut un an, s-a dus…

A fost mare bucurie de Revelion… Ne bucurăm că a mai trecut un an ? Este oare justificată această bucurie sau ne bucurăm că vine un An nou? Suntem fascinaţi de viitorul an şi scrutăm cu încredere viitorul cu tot felul de proiecte şi dorinţe vitale pentru existenţa noastră. Când eşti tânăr nu te uiţi la anii care au trecut, iar trecerea dintre ani se transformă într-o libertate nevinovată, optimistă şi plină de speranţe. Persoanele mai în vârstă rememorează, în preajma trecerii în Noul an, Revelioanele de altădată, din vremea tinereţii.

Pentru foarte mulţi dintre noi Revelionul a însemnat Fericire deplină plină de lumină. Unii se bucură de numeroase împliniri profesionale, alţii au primit veşti bune la sfârşit de an, care vizează perspectivele noului an. Dar, oare, ce înseamnă fericirea sub ploaia de artificii de la miezul nopţii ? Atunci regăsim într-o cupă de şampanie o fărâmă de speranţă, de fericire însufleţită de un sărut nevinovat?

Aventura cunoaşterii lumii interioare a fiecărui om este fascinantă, ameţitoare şi tulburătoare. Stările de fericire pot lua forme diferite. Trăirile emoţionale ne provoacă: clipe de fericire, bună dispoziţie şi relaxare deplină. Dorul, în cazul îndrăgostiţilor, provoacă şi o stare de fericire. Starea de meditaţie, de rememorare a unor situaţii plăcute din viaţa noastră pot să ne facă fericiţi. Proiectele noastre realizate sau în curs de finalizare, mai ales dacă totul merge bine, ne pot face fericiţi. Până şi o conştiinţă curată, nepătată, ne poate crea starea de fericire. Multitudinea de ipostaze ale fericirii interioare este vastă şi diferă de la om la om. Compatibilitatea îndrăgostiţilor generează stări de fericire, mai ales dacă au privilegiul de a petrece împreună Revelionul.

Spaţiul divin, care se creează în mintea omului ca un edificiu strălucitor, este un „generator” de fericire. În noaptea dintre ani, credinţa în Dumnezeu poate să ne confere o linişte aparte, o fericire inedită, pe care o identificăm cu alte picături de fericire pe care le regăsim în lumea pământeană. Omul devine fericit în momentul în care constată că o dorinţă de-a lui a fost îndeplinită în mod miraculos. Omul este fericit în clipele de revelaţie divină, când înţelege mesajele şi se regăseşte în consistenţa lor. Suntem fericiţi în momentul în care am reuşit să-i împăcăm pe doi prieteni de-ai noştri, care s-au certat din motive minore. Lacrimile de fericire sunt expresia armoniei şi a învingătorului. Fericirea are chipul nemuririi lui Dumnezeu.

La mulți ani, tuturor cititorilor noștri, iar în acest nou an, 2017, să ne revedem cu pace și bunăvoire. Să încercăm să fim mai buni, mai concilianți și încrezători în ziua de mâine. Energiile noastre pozitive îi pot determina și pe alți semeni de-ai noștri să devină mai buni și optimiști. La anu` și la mulți ani…

Dumitru Ţimerman